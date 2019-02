– Mannen har sårskader på ryggen. Det er å anta at det har blitt brukt et stikkvåpen, men vi har ikke funnet noe våpen foreløpig, sa operasjonsleder Andre Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB klokken 0.15.

To timer senere bekrefter politiet at mannen har fått stikkskader i ryggen.

Klokken 6.30 opplyser politiet at tilstanden til mannen fortsatt er alvorlig.

Tre menn, en starten av 30-årene og to i 40-årene, er pågrepet. Disse har status som siktet i saken. Det er fortsatt uklart for politiet hvem av dem som er gjerningspersonen.

– De er ikke formelt avhørt ennå. Foreløpig er vi usikre på hvor involvert den enkelte er. De vil bli avhørt på dagtid lørdag, sa Kråkenes til NTB klokken 2.10.

Like etter midnatt sa operasjonslederen at de pågrepne mennene var påvirket av rus, og at politiet mistenker at det er narkotika inne i bildet også.

Politiet fikk melding om husbråk i leiligheten på Herøya i Porsgrunn klokken 22.28 fredag kveld. Meldingen dreide seg om at en beruset person ikke ville gå fra stedet. Noe senere fikk politiet melding fra AMK om at det var slagsmål i leiligheten. Da politiet ankom leiligheten, fant de mannen med skader i ryggen.