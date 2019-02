Chicharito slaktes for hands-scoring

West Ham - Fulham 3-1

Fulham tok en tidlig ledelse, men det endte med et 1-3-tap mot West Ham, som hadde en utligning som aldri skulle vært godkjent.

Javier Hernández – bedre kjent som Chicharito – brukte hånden til å score.

– Dette liker jeg ikke. Vi liker ikke juks. Dette er rent og skjært juks. Han så at han ikke rakk frem med hodet, så han strakk frem armen for å få den inn. Det er synd for Fulham og fotball generelt at han kommer unna. Det er juks og fanteri, og det vil vi ikke ha. Dessverre fikk ikke dommerne det med seg, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

– Det er skammelig. Det kan komme til å koste Fulham dyrt når sesongen skal oppsummeres, sier Premier League-programleder Jan-Henrik Børslid.

– Refleks eller juks

Handsmålet skapte også reaksjoner blant tidligere Premier League-spillere.

– Det eneste spørsmålet er om det er en refleks eller om han prøver å jukse for å score, sier tidligere West Ham-stopper Matthew Upson på BBC.

– Alle lag vil av og til tøye grensene, jukse og prøve å få maks ut av situasjonen. Det er en del av fotball. Om det er bra? Kanskje ikke, men VAR kommer til å rydde opp i det, sier tidligere Liverpool-stopper Jamier Carragher på Sky Sports.

West Hams Robert Snodgrass mener dommeravgjørelser går begge veier.

– Jeg fikk ikke sett det, men like Chicharito skulle spille meg gjennom like etter, var det en spiller som stoppet ballen med hånden. Han kunne blitt utvist. Noen ganger får du situasjoner med deg, andre ganger ikke, sier han.

Chicharito scorer med hånda, og målet blir godkjent. Jeg elsker sånne scoringer. Utrolig sjarmerende. Det er dette som er sjarmen med vårt kjære spill. Juks.



Tenk om vi måtte ventet ett minutt på at målet ble annulert og West Ham-spissen fikk gult kort... — Jesper Mathisen (@jespermathisen) 22. februar 2019

Marerittstart for West Ham

West Ham og Pablo Zabaleta hadde imidlertid en grusom start på kampen. Allerede i åpningsminuttet satte backen opp Ryan Babel på blankt mål, men avslutningen gikk rett i hodet på keeper Lukasz Fabianski.

To minutter senere kom Ryan Sessegnon rundt på høyresiden og slo inn til Ryan Babel, som gjorde opp for seg og fikset 1-0.

– Det er sjokkerende forsvarsspill av hjemmelaget. De har sluppet til to monstersjanser på bare få minutter, og én av dem sitter i mål. Forferdelig start på kampen for Pablo Zabaleta. Først var det tilbakespillet der Babel fikk monstermuligheten, så kom innlegget fra hans side uten at han klarte å stoppe det, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.