Nekter å gi tillitserklæring til Støre: – Har ikke så mye med han å gjøre

– Har du tillit til Jonas Gahr Støre som leder i Arbeiderpartiet?

– Han er leder i Arbeiderpartiet og velges av landsmøtet. Vi har den lederen vi har til vi har en ny, sier Giske til TV 2.

Han nekter å gi en tillitserklæring til Jonas Gahr Støre.

Støre sa tidligere i dag at han ikke har tillit til Trond Giske.

– Det er ikke overraskende at det kommer fra Jonas Gahr Støre, men de som videoen sier det er her er helt greit, sier Giske til TV 2.

Han mener det er et spill som «ikke handler om bekymring for situasjonen».

– Hvorfor er det ikke overraskende at Jonas Gahr Støre sier det?

– Det er ikke overraskende fordi det er et svar jeg forventer, sier Giske.

– Jobber du og Jonas Gahr Støre i forskjellige retninger?

– Det er et bredt parti, vi har ulike saker og meninger, og jeg tenker at Jonas og jeg nok ikke er de som alltid står hverandre nærmest, svarer Giske.

Han mener det er åpenbart at det er en maktkamp mot han, og viser til tekstmeldingen valgkomiteen mottok under et møte.

– Videoen har ikke noe i nyhetsmedier å gjøre i det hele tatt, sier Giske.

Nekter å beklage

På videoen fra dansegulvet sees Giske dansende tett med en kvinne i 20-årene.

– På videoen ser vi en eldre mann hengende over ryggen på en ung dame på bar mens det danses. Hvor er dømmekraften din?

– Vi var på et utested i nabolaget vårt etter vi hadde sett på skiskyting og spist middag, der var det veldig mange som ønsket å ta selfier og dette var en slik situasjon. Jeg bøyde meg ned, smilte og var imøtekommende. Det var ikke lurt, det var ikke lurt å være der i det hele tatt. De som var på den videoen sier at dette er helt uproblematisk, svarer Giske.

Han mener det er «hyggelig å si ja».

– I den konteksten som nå er hadde det vært lurt å si nei eller ikke vært der i det hele tatt, sier Giske.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Vraket