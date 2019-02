En enstemmig valgkomité har besluttet at Giske ikke blir innstilt til arbeidsutvalget og fylkesstyret i Trøndelag Arbeiderparti.

Nye tillitsverv i Trøndelag Arbeiderparti skulle bli Giskes første skritt tilbake etter metoo-skandalen, men en dansevideo har skapt rabalder de siste dagene.

Partisekretær Kjersti Stenseng mottok onsdag en bekymringsmelding og video fra nestleder i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, Knut Sandli.

På videoen fra dansegulvet sees Giske dansende tett med en kvinne i 20-årene. Torsdag kveld sa kvinnen til NRK at «videoen ser verre ut enn den var».

– Det var helt uproblemtisk. Jeg var på nabobaren vår sammen med Jorodd Asphjell etter at vi hadde sett skiskyting og spist middag, og da kom det mange bort som ville ha selfier og videoer, sier Giske til NRK.

Han påpeker at ingen av de involverte synes hendelsen var problematisk.

– Det er altså en video der alle de involverte sier at det absolutt ikke er noe problematisk, så at VG gjør en kjempesak ut av dette er ikke forståelig.

​ – Det er ingen jenter som har rapportert uønsket atferd. Det å bli tatt bilde av med noen på byen er uproblematisk, men det er klart det er lett å se at det ikke var lurt. Men det skjedde altså ingen verdens ting som var ugreit for noen, sier Giske i Dagsrevyen.

Maktkamp

Han mener det hadde vært «uhøflig» å si nei til å være med på videoen.

– Jeg forstår at det har blitt brukt for alt det er verdt. Det var sikkert ikke lurt å si ja til de bildene eller å være der i det hele tatt. Det forstår jeg. Men det kan ikke være slik at det skal være en stor nasjonal sak at man sier ja til å ta bilder når ingenting skjer. Det er ikke en nyhetssak i det hele tatt, sier Trond Giske i Dagsreveyen på NRK.

– Det er åpenbart en maktkamp når det sendes en SMS med trussel om at hvis jeg ikke vrakes så vil VG være interessert i en video. Så havner den samme videoen i VG, og blir en kjempesak helt uten grunn. Det vitner om at det er en plan og en maktkamp, sier Giske til NRK.

Midt under det avgjørende møtet i valgkomiteen i Trøndelag fikk komiteleder Jorodd Asphjell en SMS, hvor han ble bedt om å fikse at Trond Giske trakk seg fra nestleder-kandidaturet.

Ikke tillit

Jonas Gahr Støre uttalte fredag at han ikke ser for seg Giske i sentrale verv. For mens Giske mener hendelsen er helt uproblematisk, mener Ap-leder Støre at Giske har vist dårlig dømmekraft.

– Jeg skal fortsette med politikk og 2021 er langt unna, men at Støre sier det er ikke overraskende, sier Giske.