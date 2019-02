Jorges datter (4) ble truet på livet – da turte de ikke lenger bo i Venezuela

– Jeg var en av regjeringens motstandere. De ville ha 20.000 dollar av oss, men dette var ekstremt mye penger. De sa at de skulle drepe barnet mitt. Jeg prøvde å gjøre mitt beste for å redde datteren min, forteller Jorge.

Søkte asyl i 2016

Da Jorge Alejandro kom til Norge søkte han om asyl i 2016, og ble flyttet til et asylmottak. Han forventet å få et positivt svar på søknaden sin, men UDI var ikke umiddelbart enige. Asylsøknaden ble raskt avvist, fordi Norge fortsatt regnet Venezuela for et trygt land.

Familien feirer 17. mai. Foto: Privat

– Jeg følte meg dårlig og trist da jeg fikk denne beslutningen. Vi var så redde for å bli sendt tilbake til Venezuela. Jeg hadde det forferdelig og fryktet for livet til datteren min. Vi hadde håp om å leve sammen i et trygt land. Vi hadde ingen sjanse hvis vi måtte reise tilbake og kjempe for livene våre, sier Alejandro.

–Vi er så takknemlig for Norge

Etter avvisningen fikk Alejandro hjelp av en advokat til å anke beslutningen til UNE. Etter en stressende prosess fikk han endelig beskyttelse i 2018. Han beskriver sin glede ved å si: "Vi er så takknemlige for Norge, for muligheten til å holde vår datter trygg her i dette vakre landet"

Men Alejandros bekymringer er ikke over. I løpet av hans asylsøknad har situasjonen i Venezuela blitt verre. Matmangel og sult preger tilværelsen.

– Familien min bor fortsatt i Venezuela, og de prøver å overleve der. Min mor er pensjonist og får 15.000 bolivarer fra staten. (Det tilsvarer ca 1200 norske kroner, jorn.anm). Hun kan bare kjøpe en kartong egg eller noen liter melk med disse pengene. Hvordan kan de overleve med denne mengden mat for en måned?, spør Alejandro.

Sender mat til moren

På grunn av inflasjonen er den 60 år gamle moren til Alejandro avhengig av å få mat fra sønnen. Etter mye undersøkelser og planlegging fant han en måte å få sendt mat til Venezuela på.

Alejandro sparer penger som han sender til sin søster som bor i USA. Hun kjøper varer som pasta, mel, ris, såpe eller sjampo, og sender dem til Venezuela med frakt. Dette er tidkrevende, frakten kan ta tre måneder, og deres mor kan ikke gjøre annet enn å vente.

– Min mor ser frem til å få maten vi har sendt, men det tar så lang tid. For eksempel sendte vi mat i desember, men den har fortsatt ikke kommet frem.

For Alejandro er det tungt å måtte følge den vanskelige situasjonen fra Norge.

– Jeg kan ikke forklare min sorg og følelser for mitt hjemland og min familie. Hver dag ber jeg for dem. Jeg håper å se dem igjen, sier den unge mannen.