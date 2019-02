– Det er ekstremt glatt her. Det er så glatt at det ikke går an å gå på beina engang. Da sier det seg selv at det er enda verre å kjøre bil, forteller Ivar Bo Nilsen, operasjonsleder i Nordland politidistrikt.

90 prosent av det politiet har gjort i Nordland fredag har vært relatert til trafikken.

– Det er svært hektisk for oss. Vi prøver å ta unna så mye vi kan, men folk må bli hjemme når forholdene er så ille, advarer operasjonslederen.

– Det er flere vogntog som står fast på veiene i Nordland. I tillegg har det vært flere småulykker gjennom hele dagen, på grunn av de ekstremt glatte veiene, utdyper Bo Nilsen.

Buss med barn kolliderte

Like før klokken 16.00 meldte politiet i Nordland om en kollisjon mellom buss og trailer på E6 ved Saltdal. Veien var stengt i flere timer etter ulykken på grunn av de vanskelige kjøreforholdene.

– Det var en buss med 36 personer om bord, inkludert mange barn, som skulle til et arrangement sør i fylket. Traileren og bussen skled inn i hverandre på grunn av isen på veien. Heldigvis var det ingen som kom til skade, opplyser Bo Nilsen.​



Jobbes på spreng

Nedbør er grunnen til den ekstreme situasjonen.

– Om det er underkjølt, eller om det bare er så kaldt at vannet fryser til is, vet jeg ikke. Det jeg vet, er at det som kommer ned fra himmelen, gjør det veldig glatt, konstaterer operasjonslederen.

Politiet begynte å få meldinger sør i fylket, og så har de sakte men sikkert også fått meldinger om ulykker nord i fylket.

– Det starta sør i Nordland i dag tidlig. Så har meldingene om ulykkene bare flyttet seg nordover samtidig med regnet, forteller Bo Nilsen.