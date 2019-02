Nils Johan Semb slutter som sportssjef for landslaget og går over i en deltidsstilling, der han skal jobbe med aldersbestemte landslag og topptrenerutdanning, melder Norges Fotballforbund på sine nettsider.​

– Jeg ønsker å frigjøre tid til å gjøre andre ting etter mange år med stor reise- og pendlevirksomhet, sier Semb til fotball.no.

Semb ble ansatt som toppfotballsjef i 2009, før han gikk over til stillingen som sportssjef for ett år siden. 59-åringen var landslagssjef da Norge kom til EM-sluttspillet i 2000, etter å ha overtatt jobben etter Egil «Drillo» Olsen i 1998. Før det var han i mange år U21-landslagstrener, og han ledet det laget til EM-bronse i 1998. Han var assistenttrener for Drillo under VM-sluttspillene i 1994 og 1998.

Han sluttet som landslagssjef høsten 2003.

– Nå har Lars Lagerbäck etablert og satt sitt støtteapparat, rutiner og kjernen i en spillergruppe han satser på er på plass. Dermed er rollen som sportssjef smalere, og jeg mener det er riktig å bruke min tid og ressurser på andre oppgaver. I tillegg føles timingen riktig etter at vi har lagt bak oss et historisk godt landslagsår, og en omorganisering på sport med en ny eliteavdeling er under etablering med ny ledelse, sier Semb på forbundets nettsider.

Nils Johan Semb skal nå jobbe 40 prosent. Han går av med avtalefestet pensjon i kombinasjon med pensjonsvederlag i mars 2021.

– Nils Johan var en viktig person for meg da jeg ble ansatt ettersom vi kjente hverandre godt, og han kunne det meste om norsk fotball. Med den støtten visste jeg at min jobb spesielt i starten ville bli mye lettere. Nils Johan var derfor en viktig grunn til at vi etter en treg start ganske raskt fikk betydelig bedre resultater, sier landslagssjef Lars Lagerbäck til fotball.no.