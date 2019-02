– Jeg har forståelse for konklusjonen i valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderpartiet trakk. De har jobbet grundig med dette. De innstilte han først enstemmig. Denne saken som oppstod stilte spørsmål ved dømmekraften til Trond Giske, særlig i lys av forhistorien med varslersaken og at han har hatt problemer med å skille roller i sånne situasjonen, sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

En enstemmig valgkomité endte med å vrake Giske til alle nye verv.

– Jeg har sagt i mange sammenhenger at det ikke er noe til hinder for full deltakelse i partiet, men det som avgjør et verv er tillit. De som avgjør det nå er Trøndelag Ap, og de er enstemmig i sin konklusjon og det forstår jeg, sier Støre.

– Hva synes du om Trond Giskes dømmekraft?

– Jeg synes det er grunn til å stille spørsmål ved den. Dette kunne ikke fortsette og måtte avgjøres. Jeg tror det var riktig av valgkomiteen tok den avgjørelsen. Dette har skapt uro langt utenfor Trøndelag Ap og nå vil vi bli ferdig med disse sakene, svarer Ap-lederen.

Har ikke tillit

– Det er noen som hevder at det som skjer på denne videoen ikke er all verden og at det bare blir en sak fordi det er Trond Giske?

– Det vil jeg ikke spekulere i, men jeg tror folk forstår i lys av forhistorien, de sakene som har vært og den diskusjonen som har gått rundt om det er tillit her at den saken kom inn og stilte spørsmål ved dømmekraften som var avgjørende for valgkomiteen. Jeg støtter den, sier Støre.

​– Er Trond Giske fortsatt en stemmesanker for Arbeiderpartiet?

– Han får ta del i det politiske arbeidet og er stortingsrepresentant her. Han er aktiv i Trøndelag, men tillitsverv handler om tillit og det har han ikke, avslutter Ap-lederen, som ikke har vært involvert i valgkomiteens arbeid.

Stenseng: Ingen behandling

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng mottok bekymringsmeldingen mot Giske onsdag.

Stenseng mottok bekymringsmeldingen og videoen fra nestleder i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, Knut Sandli.

Til TV 2 sier Stenseng at meldingen ikke vil få noen mer formell behandling.

– Knut Sandli sendte meg en e-post onsdag kveld. Han har selv gjengitt innholdet i denne e-posten i media. Jeg tok kontakt med Sandli torsdag morgen og stilte han noen spørsmål, samt refererte til våre retningslinjer for håndtering av saker og ulike henvendelser. Videoens innhold er belyst og de som er avbildet har selv uttalt seg om bakgrunn og innhold. Sandlies henvendelse til partikontoret vil ikke få noe mer formell behandling, sier Stenseng til TV 2.