Redd Barna slår alarm: – La oss ikke gjøre samme feil som etter 2. verdenskrig

Terrorgruppen Islamsk stat er snart nedkjempet, men noen få krigere holder fortsatt ut. Den siste lille rest av kalifatet er samlet ved byen Baghouz i Syria.

Mange kvinner og barn har klart å flykte. Redd Barna sier at over 2500 IS-barn fra 30 nasjoner nå er i syriske interneringsleirer.

Barna har overlevd flyangrep, artilleriangrep, sult og tørst. De er barn av IS-krigere. Mange av dem er syke eller skadet av krigshandlinger.

Til tross for at de er barn av IS, skjøt de siste terroristene mot dem under flukten, forteller den amerikanske hjelpearbeideren, Dave Eubank.

Uskyldige barn

Nå slår Redd Barna alarm. Ungene trenger ikke bare medisinsk hjelp, men også behandling for traumer. De påpeker at barna er uskyldige ofte i konflikten, og oppfordrer alle land som har landsmenn i krigen til å ta ansvar for sine egne.

Mange av barna har europeiske mødre, men de fleste nasjonene har ingen plan for å få dem hjem.

Generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt Apeland understreker at barna er uskyldige ofre som må få hjelp.

– Alle barn har rett til helsehjelp og rett til mat, vann og skolegang, helt uavhengig av hvilke foreldre de har. Det er viktig å understreke at barna er helt uskyldige. De kan ikke lastes for det deres foreldre har gjort. Både vi i Norge og verdenssamfunnet må stille opp for disse barna og sørge for at de får sine rettigheter oppfylt, sier Apeland.

Barna i Syria har ikke opplevd annet enn krig. Foto: Nazeer Al-khatib

Tilsvarende andre verdenskrig

Det er i dag stor uenighet om hva som skal skje med IS-krigerne og deres familier når kalifatet er nedkjempet. Apeland slår fast at vi ikke bør gjøre samme feil som under andre verdenskrig.

– Jeg kan forstå at det er en debatt rundt foreldrene, men jeg forstår ikke at det er en debatt rundt barna. Vi har nettopp vært gjennom en unnskyldning der Norges statsminister beklaget behandlingen tyskerbarna ble utsatt for etter andre verdenskrig. Dette er en helt tilsvarende situasjon. La oss ikke gjenta den feilen, sier han til TV 2.

Barnas beste

Ifølge Apeland betyr det at de 30 landene som har IS-barn, sammen må finne en løsning på hvordan man håndterer dette. Utgangspunktet må likevel være at alle barn skal ha rett til et statsborgerskap og vokse opp i trygge former.