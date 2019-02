Solskjær inspirert av Fergusons berømte Liverpool-utspill

Se Man. United mot Liverpool på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag kl. 14.

Da Sir Alex Ferguson tok over som Manchester United-manager i 1986, gikk samtidig Liverpools storhetstid mot slutten.

– My greatest challenge was knocking Liverpool right off their fucking perch, er et av Sir Alex Fergusons mest berømte sitater.

Det kom på en tid stadig nye pokaler fylte opp premieskapet på Old Trafford, mens årene gikk uten at ligatittel for Liverpool.

Denne sesongen har Liverpool gode sjanser til å vinne ligaen for første gang siden 1990. Jürgen Klopps menn ligger bare målforskjell bak Manchester City med én kamp til gode.

Solskjær vil stoppe Liverpool

Søndag ettermiddag møtes de to erkerivalene for første gang med Ole Gunnar Solskjær som manager for Manchester United. Nordmannen kom inn etter at José Mourinho ble sparket i kjølvannet av 1-3-tapet på Anfield.

– Det er historien mellom klubbene, de to mest suksessrike klubbene i England og måten de var best på 80-tallet, før vi tok over på 90- og 2000-tallet. Nå er det Liverpool som kjemper om seriemesterskapet, så det er som Ferguson sa: Det er Uniteds jobb «to knock them down», sier han til TV 2.

​Solskjær er ikke bekymret for at spillerne skal være motiverte for kampen.

– Vi har flere spillere som har vært gjennom akademiet med Jesse Lingard, Marcus Rashford, Andreas Pereira og Paul Pogba, de vet det. Utlendingene har vært her lenge nok til å skjønne det. For støtteapparatet er denne «the big one», men vi må bare konsentrere oss om å forberede oss taktisk, fysisk og mentalt, sier Solskjær, som mener man ikke blir påvirket av støyet utenfra.

– Jeg er vant til det, så jeg lar meg ikke påvirke så mye. Jeg tror spillerne også har skjønt det. Det er helt annerledes å være på utsiden, for da tenker du på kampen i så lang tid. Vi ser terminlisten, finner Liverpool-kampen og gleder oss til den, men det er så mange kamper frem til det, så vi kan ikke ta oppmerksomheten bort fra kampene som kommer før det, sier Solskjær.

Melder om god stemning

Solskjær har en rekke ganger forberedt seg til storkampen som spiller, men nå er det for første gang som manager.

– Som spiller det helt annerledes enn som supporter og trener. Jeg har både vært spiller, supporter og nå manager. Som spiller er du veldig konsentrert om deg selv og dine forberedelser. Som supporter gleder du deg og det er bare følelser. Som manager må du tenke på følelsene til supporterne, støtteapparatet og spillerne. Det er viktig å finne det rette temperamentet på måten vi går inn i denne kampen, sier Ole Gunnar Solskjær.