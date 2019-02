Her er SMS-en til valgkomitelederen: «Giske i full sving med tafsing»

Jorodd Asphjell sa til TV 2 fredag at han under valgkomiteens møte onsdag fikk vite om en «upassende video».

– Jeg fikk en sms midt under møtet med valgkomiteen der de skrev at de satt med upassende bilder og video av Trond, og sa at dette var VG meget interessert i.

Asphjell mener det var «veldig spesielt».

Nå kan TV 2 vise SMS-en som ble sendt til Asphjell.

«Hei. Som leder av valgkomiteen, så vil jeg sterkt anbefale at du ber Trond Giske om å trekke sitt kandidatur til nestleder vervet. Spør Giske om hvor og hva han gjorde natt til søndag. Vi sitter på video og bilder som viser Giske i full sving med tafsing på 25 år gamle damer på et utested. VG er meget interessert i denne videoen», står det i meldingen.

Avsenderen er medlem av Fagforbundet, og har fremtredende rolle. Knut Sandli, som sendte inn bekymringsmeldingen, er tillitsvalgt i det samme forbundet.

– Opplevde du sms-en du fikk som en form for trussel?

– Jeg tok en pause i møtet i valgkomiteen, og diskuterte den sms-en med flere av valgkomiteens medlemmer. Jeg ringte da Trond og sa at jeg hadde fått en slik sms. Jeg fortalte at jeg hadde vært til stede, og ut fra det jeg så, skjedde det ingenting galt, svarte Asphjell.

– Opplever du at VG har latt seg bruke?

– Det har jeg ingen formening om, sa komitélederen.

Fikk ikke nestledervervet

TV 2 er kjent med at Asphjell avbrøt møtet da han fikk SMS-en.

Valgkomitemedlem Trine Reitan fra Verdal ble da gjort oppmerksom på advarselen.

– Jorodd tok oss til side for å diskutere, og sa samtidig at det ikke stemte. Jorodd informerte også om at han var sammen med Giske den kvelden, sier Reitan til TV 2.

Etter onsdagens møte fikk ikke Giske nestledervervet han ønsket.

Giske ble innstilt som styremedlem av fylkespartiets arbeidsutvalg og som vara til Arbeiderpartiets landsstyre.

Giske trakk seg fredag fra arbeidsutvalget, etter at det ble kjent at partiet hadde mottatt en ny bekymringsmelding og video av Giske.

Videoen viser Giske dansende tett med en kvinne i 20-årene, mens han holder hånden sin på kvinnens hofteparti.

Kvinnen avdramatiserte

Torsdag kveld avdramatiserte kvinnen videoen av Giske.

– Videoen ser verre ut enn det var. Det var ikke noe mer enn en dans. Det var vi som tok kontakt med han, ikke omvendt. Det var ikke noe annet enn hyggelig tone. Vi opplevde det som uproblematisk og greit, og han gikk vel fra utestedet før vi gjorde, sier hun til NRK.