Enstemmig valgkomité vraket Giske: – Handler om dømmekraft

– Det handler om dømmekraft. Med bakgrunn i det har vi valgt å ikke innstille Trond som styremedlem til fylkesstyret neste helg, sier valgkomitéleder Jorodd Asphjell i Trøndelag Ap fredag ettermiddag.

Trond Asphjell forklarte for pressen hvilket syn fylkeskomiteen har på Giskes posisjon i Trøndelag Ap etter de siste dagenes hendelser.

– Å ha et tillitsverv i partiet handler nettopp om tillit. De siste dagenes omtale av Trond Giskes bar-besøk på Vulkan i Oslo, der Trond opptrer i en video med noen damer, har skapt ny debatt rundt Trond Giskes tillit og dømmekraft, sier Asphjell.

– Det handler om dømmekraft, og med bakgrunn i det så har vi valgt å ikke innstille Trond Giske som styremedlem i fylkespartiets styre neste helg, sier Asphjell.

Var selv innom

Trond Aspehjell, som selv var innom Vulkan bar lørdag, sier han la merke til hva som skjedde der, og satte spørsmålstegn ved om det var så lurt å stille opp på bilder og videoer.

– Jeg sa til Trond at jeg ikke skjønte at han orket å stille opp på alle bildene og videoene. Det var flere en seks personer som spurte Giske om bilde, og han som en hyggelig mann stilte opp for alle og sa det burde gå bra. Vi ser i dag at det ikke gikk så bra, sier Asphjell.

Svarer på Facebook

Valgkomiteen i Trøndelag Ap ga i dag Trond Giske beskjed om at de ikke blir enige om en innstilling hvor Giske er med i arbeidsutvalget.

– Lederen i valgkomitéen har opplyst meg om at det ikke lenger er mulig å få en enstemmig innstilling på meg til arbeidsutvalget i Trøndelag Arbeiderparti. En delt innstilling vil føre til støy og konflikt helt fram til årsmøtet. Verken for Trøndelag Arbeiderparti eller meg selv er det en ønskelig situasjon. Det er et halvt år til et viktig kommunevalg og vi må få oppmerksomheten over på kandidatene våre, på politikk og på våre svar for et bedre Trøndelag, skriver Giske på Facebook.

Han vil fortsatt være medlem i styret i Trøndelag Arbeiderparti og leder av organisasjonsutvalget. Som stortingsrepresentant tiltrer Giske allerede i dag fylkesstyret.

– En fortsatt støy om en AU-plass er ikke verdt den belastningen det ville medføre for alle partimedlemmer, tillitsvalgte og kandidater til kommunevalget, fortsetter den tidligere Ap-nestlederen.

Danse-video

Valgkomiteen i Trøndelag Ap hadde fredag et ekstraordinært møte for å diskutere innstillingen. Bakgrunnen er at partiet onsdag mottok et ny bekymringsmelding knyttet til Giske.