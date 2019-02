Øksemannen ble anmeldt for å ha ranet Joakim (18): – De visste at han var farlig

«De underrettes om at forholdet er henlagt fordi straffeansvar ikke kan gjøres gjeldende på grunn av tvil om mistenktes strafferettslige tilregnelighet på gjerningstidspunktet».

BEGRUNNELSEN: Slik begrunnet politiet henleggelsen i saken der Joakim Tønnessen var fornærmet. De anket aldri henleggelsen.

Politiet mente altså at 48-åringen muligens var alvorlig psykisk syk da episoden Tønnesen forteller om skjedde. Derfor ble det heller aldri tatt ut tiltale, som igjen kunne ført til fengselsstraff.

– Jeg forstår det bare ikke. Dette gir ikke mening for meg. Jeg mener det sier seg selv at han må stoppes, og jeg mener at politiet kunne gjort det i dette tilfellet, sier Tønnesen.

– Ingen kommentar

TV 2 er ikke kjent med om 48-åringen mottok noen form for behandling i tiden før, under og like etter pågripelsen i saken til Joakim Tønnessen.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Vest politidistrikt fordi vi ønsker å stille spørsmål om årsakene til at 48-åringen ikke ble straffeforfulgt den gangen, eventuelt om tvungen psykisk helsevern ble vurdert.

Kommunikasjonsrådgiver i Vest politidistrikt, Linda Merethe Lie, sier at de ikke ønsker å uttale seg om saken.

Statsadvokaten som henla saken i siste instans, Oddbjørn Søreide i Rogaland statsadvokatembeter, sier at han ikke kan kommentere saken på nåværende tidspunkt.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra siktedes forsvarer, Erik Lea. Heller ikke advokat Knut Magnus Haavik, som møtte i torsdagens fengslingsmøte i Haugaland tingrett, har besvart våre henvendelser. De begge tidligere uttalt til TV 2 at mener at 48-åringen fremstår som psykisk syk.

Familien avventer informasjon

Bistandsadvokaten til avdøde Bjørg Marie Skeisvoll Hereids familie, Benedicte Storhaug, sier at familien vil avvente informasjon fra politiet før de gjør seg opp en mening om hvordan siktede har blitt fulgt opp.

– Det er klart at de etterlatte har merket seg oppslagene rundt siktedes historikk og tidligere anbefaling om overføring til tvungen psykisk helsevern, sier Storhaug og fortsetter:

– Med informasjonsgrunnlaget vi har i dag, ønsker ikke de etterlatte å spekulere i om dette kunne vært unngått. Altså om siktede kunne vært stoppet tidligere

DREPT: Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67) var bosatt i Bærum, men vokste opp på Karmøy. Hun pensjonerte seg fra jobben som lærer for to måneder siden. Foto: Privat

Domfelt 22 ganger

Joakim Tønnesen, som anmeldte siktede for ran, sier at han har vanskeligheter med å forstå hvorfor 48-åringen ikke ble stoppet.

Lørdag skriver Dagbladet var siktet i en annen alvorlig sak i 2017. I en tidlig vurdering av mannens psykiske tilstand den gang, kunne de sakkyndige ikke utelukke at han hadde utviklet «kronisk psykotisk tilstand uavhengig av rusmidler».

Alt lå an til at mannen ville bli tvunget til behandling, men så ble saken henlagt, skriver avisen. Politiet mente at bevisene ikke holdt til tiltale, og dermed ble det heller ikke forsøkt å få han dømt til behandling.

Det er allerede kjent at den drapssiktede mannen er domfelt 22 ganger tidligere, blant annet for vold, trusler og narkotikakriminalitet.

Ifølge politiet drepte han Bjørg Marie Skeisvoll Hereid på Vår Frelsers gravlund i Haugesund på tirsdag ettermiddag.

– Han kunne jo vært stoppet. Politiet har visst at han er farlig. Når de slipper han, vet de at han snart vil begå et nytt lovbrudd. Det er bare et spørsmål om tid, mener Tønnessen, som forteller at episoden han opplevde har preget ham.

– Jeg er jo redd for å møte på han igjen. Når jeg går på gata i Haugesund, ser jeg meg over skulderen. Jeg ble ikke overrasket da jeg fant ut hvem som ble pågrepet for det som skjedde på kirkegården, sier 18-åringen.