Kranlekteren Rambiz har fullført forberedelsene av løftekjettingene på fregatten. KNM «Helge Ingstad» er klargjort til at løfteoperasjonen kan starte, men man venter på at værforholdene tillater den kompliserte operasjonen.

Under hevingen av fregatten, må kranlekterne Gulliver og Rambiz løfte synkront. Det krever at fartøyene må ligge helt i ro ved siden av hverandre. For å få dette til må man ha godt vær med maksimalt en halv meter sjø og ingen kastevind i minst fem dager.

Selv om alt er klart, gjør behovet for sammenhengende godvær at man stadig må utsette å starte hevingsoperasjonen, og dette er dyrebar ventetid.

Mange av kontraktene Forsvaret har inngått koster dem store beløp også i ventetiden.

De to enorme kranene som ble hentet fra Nederland i november har etter det TV 2 erfarer en døgnpris på 320.000 euro, over tre millioner kroner. Og selv om Forsvaret kan få noe rabatt når de ikke brukes - renner pengene ut til lekter, slepebåter, leie av kaiområder, mannskap og materiell.

I tillegg kommer døgnkontinuerlig vakthold og overvåking her ute ved havaristen. Beregninger TV 2 har gjort viser at det minimum koster Forsvaret tre millioner kroner dagen å vente.

Fregatten er sikret og klargjort for heving. Nå venter man kun på et godt og stabilt værvarsel. Foto: Robert Reinlund

En egen meteorolog følger nå værsituasjonen døgnet rundt.

StormGeo-meteorolog Roar Inge Hansen er den som skal fortelle Forsvaret når værutsiktene er gode nok til at den gigantiske hevingsoperasjonen kan starte.

Foto: Robert Reinlund

Det er en jobb han tar på stort alvor. Fredag var han ute på et spesielt oppdrag. Bare noen meter fra vraket setter han opp en egen værstasjon, og det er faktisk hans egne private vindmpler han setter opp.

– For å få kontinuerlige observasjoner er det viktig å få satt opp en egen værstasjon like ved vraket, sier Hansen til TV 2.

Været snur fort i havgapet, og det kan være store lokale forskjeller. Meteorologenes varsler får mye å si.

– Det kan være stor forskjell inne i fjæra ved Helge Ingstad og 100 - 200 meter lenger ute, sier Hansen.

Foto: Robert Reinlund/TV 2

Bergingsoperatøren har sagt at de må ha det nesten vindstille for å kunne gjøre operasjonen. Bølgene kan ikke være mer enn 50 centimeter høye, og det er ikke ofte det er så stille ute i havgapet på Vestlandet.

Roar er forberedt på at godværsperioden kan la vente på seg, men har et lite håp om heving allerede til uken.



​