Franske Peugeot er kanskje mest kjent for komfortable og fornuftige familiebiler. Men sannheten er at de her flere både lekre og morsomme modeller på CV-en sin.

Biler som 205 GTI, 504 coupe og 403 cabriolet er bare noen av veldig mange eksempler på nettopp det.

Og heldigvis – flere skal det bli! Det nyeste skuddet på stammen i så måte er Peugeot Sport Engineered 508 concept. Ja - navnet er uvanlig langt ...

Med denne, som etter alt å dømme kommer i produksjon, blir både lekker og morsom så langt vi kan forstå. For ifølge Peugeot selv skal den stå for uimotståelig elektrifisert kjøreglede.

Med tre motorer

Å – ikke enda en elbil, tenker du kanskje? Da kan vi trøste deg med at dette ikke er en elbil, men en ladbar hybrid. Med skikkelig bensinmotor, men altså sammen med et par elmotorer.

Peugeot har nemlig utstyrt bilen med intet mindre enn tre motorer. Foran finner du en bensinmotor med 200 hestekrefter, samt en elektrisk motor med 110 hestekrefter. Bak har den en elektrisk motor til med rause 200 hestekrefter.

Dette gir en samlet motoreffekt på 400 hestekrefter og 500 newtonmeter i moment.

0-100 km/t. skal gå unna på super-kjappe 4,3 sekunder og toppfarten er stoppes elektronisk på 250 km/t. I tillegg sørger også elektrifiseringen for firehjulsdrift og dermed både godt veigrep og god framkommelighet.

Batteriet er på 11,8 Kw/t og tillater inntil 50 km rekkevidde og en helelektrisk toppfart på 190 km/t.

Utslippet på blandet kjøring er 49 gram/km (WLTP). I sum spå synes vi dette høres både lovende og morsomt ut! I tillegg til at den ser både tøff og elegant ut.

Denne Peugeoten ble 14 år gammel ...

Mye nytt på gang

Peugeot Sport Enginereed 508 concept er både lavere og bredere enn nye "vanlige" 508 som allerede er lansert. Sporvidden er økt med 24 millimeter foran og 12 millimeter bak. Felgstørrelsen er også opp ett hakk i forhold til produksjonsbilen. 508 concept er utstyrt med dekk i størrelsen 245/35-20 som leveres av Michelin . Dette for å få plass til større bremser.

Dessuten er den utstyrt med lavere og stivere understell for å gi optimal kjøreglede og kjøreegenskaper.

Dette er den første i en ny serie med elektrifiserte modeller, både hybrid og helelektrisk, som kommer på markedet i tur og orden de neste årene.

Først ut er denne 508-en som blir lansert sent i 2020, både som sedan og SW, hvor sistnevnte betyr stasjonsvogn.

