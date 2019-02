Lederen i valgkomiteen advarte Trond Giske på byturen: – Er dette smart?

Ifølge Giske hadde han og en «kollega» først sett på skiskyting og spist middag før de gikk på Bar Vulkan.

Asphjell bekrefter at det var han som med Giske på byen.

– Vi sto i baren og pratet sammen. Det var veldig mange som ønsket å ta selfie med Trond, sier Apshjell til TV 2.

– Jeg sa til Trond at jeg ikke hadde orket det, men han er hyggelig og lot seg bli tatt selfie med.

Asphjell sier han advarte Giske.

– Er det smart å gjøre det? hevder Asphjell at han sa til Giske.

Komitélederen landet på Gardermoen like før klokken 13, og skal videre til et telefonmøte i valgkomiteen i Trøndelag.

Se hele intervjuet med Asphjell i videovinduet øverst!

– Du sitter som leder i valgkomiteen som nærmest skal bestemme Trond Giskes fremtid i Trøndelag Arbeiderparti, samtidig som du altså var til stede på denne situasjonen. Gjør det deg mer eller mindre habil til å lede valgkomiteen?

– Jeg ser jeg er blitt beskrevet som Trond Giskes fremste våpendrager i valgkomiteen, men det tror jeg valgkomiteen har forskjellige oppfatninger om. Min rolle i valgkomiteen er å forsøke å få til en god innstilling på vegne av Trøndelag Arbeiderparti, svarer Asphjell på spørsmålet fra TV 2.

Vet du noe mer om saken? Tips TV 2s journalist.

Apshjell gikk tidlig hjem

Han sier han ikke gjenkjenner videoen av Giske og kvinnen i 20-årene.

– Det var kanskje ikke så klokt av ham, det sier han jo selv også.

Asphjell sier han forlot stedet tidlig, og at Giske ble igjen alene.

– Det er som Trond selv sier. Når man ser videoen i ettertid, så ser det ikke bra ut. Men det er som jentene selv sier, det skjedde ingenting. I hvert fall den korte tiden jeg var der, så skjedde det absolutt ingenting

Fikk teksmelding

Jorodd Asphjell sier til TV 2 at han under valgkomiteens møte onsdag fikk vite om en «upassende video».

– Jeg fikk en sms midt under møtet med valgkomiteen der de skrev at de satt med upassende bilder og video av Trond, og sa at dette var VG meget interessert i.

– Det er jo veldig spesielt at du får en sånn beskjed om at bilder kan bli publisert, før du skal ta en beslutning i valgkomiteen?