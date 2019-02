Innvandrere står bak nesten tre av fire grove voldshendelser

Eksplosiv økning i knivbruk

I dommene kommer det altså fram at det er omfattende bruk av stikkvåpen. Oslo har den siste tiden sett en sterk økning i spesielt knivrelaterte voldshendelser.

Natt til fredag skjedde det igjen.

De siste ukene har det vært flere knivstikkinger i hovedstaden, blant annet da ​ en mann i 50-årene ble funnet med knivskader i en oppgang på Torshov.

– Flaks at det ikke ender med drap

Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har tidligere sagt til TV 2 at han er svært bekymret for utviklingen. I flere av tilfellene mener han det kun er flaks at gjerningspersonene ikke blir drapsmenn.

– Vi må vel si det så sterkt at i noen av tilfellene er det bare flaks at vi ikke har endt opp med drap. Terskelen for å bruke kniv, er lav. Vi ser også at mange av de vi skal håndtere der ute, har også en dårlig respekt for politiet. Det bekymrer meg også. Jeg synes det har vært et skifte den senere tiden, sier Sjøvold til TV 2.

Politimesteren mener det ofte dreier seg om rotløs ungdom som sliter på skolen, og bekrefter at det er en overrepresentasjon av innvandrerungdom.

– Det er mye fattigdom, trangboddhet. Det merker vi spesielt i Oslo. For mange unge mennesker er det tøff oppvekst. Mange av dem er norske borgere. De er født her, sier Sjøvold.

Ikke alle dommer er rettskraftige, flere er anket til lagmannsretten.

