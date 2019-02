Per Sandberg gir Giske støtte: – Jeg blir kvalm

– Forsiktig? Jeg har sett en syv sekunder lang videosnutt der Giske tydeligvis blir bedt om å delta i en morsom video og hyggelig lag. Giske har ikke oppsøkt damene. Dette er en god, sosial setting. Det sier også damene i ettertid, sier Sandberg.

– Tyster!

Kvinnen i videoen avdramatiserte hendelsen overfor NRK torsdag kveld.

– Videoen ser verre ut enn det var. Det var ikke noe mer enn en dans. Det var vi som tok kontakt med han, ikke omvendt. Det var ikke noe annet enn hyggelig tone. Vi opplevde det som uproblematisk og greit, og han gikk vel fra utestedet før vi gjorde, sier hun til NRK.

Sandberg understreker at han ikke forsvarer Giskes tidligere handlinger.

– Jeg forsvarer ikke Giske og det han eventuelt har gjort tidligere, men nå legges dette frem som noe kritikkverdig uten at tysteren tar kontakt med de som er involvert. Han er en tyster! Det er en rå maktkamp og ikke noe annet. Uansett hva Giske har gjort i fortiden, så er det ikke sånn at han ikke kan danse, ha det morsomt og delta på fest med folk flest. Hva slags samfunn er det vi vil ha? Politikere har blitt så firkantet at folk distansere seg, sier Sandberg.

Etterlyser Støre

Han ber Jonas Gahr Støre sette ned foten.

– Hvor er Arbeiderpartiets ledelse? Hvor er politikerne? Jeg skjønner det er maktkamp på gang, men vi ser gang på gang at politikerne burde satt ned foten. Det man oppnår, hvis det er metoo man vill følge opp, er at man river ned hele kampanjen og hele intensjonen. Her trekker man uskyldige sosiale sammenhenger inn i metoo-kampanjen, sier den tidligere Frp-toppen.

Han sier selv han gladelig stiller opp på «morsomme bilder med folk flest».

– Da jeg fikk se det første oppslaget så tenke jeg «fader rullan, Giske», men så går det bare noen timer før hele saken er en bagatell. Giske har vært ute og tatt noen øl med en kamerat, så kommer det noen og ønsker et bilde og en liten dans. Kjære vene, hvilke samfunn vi ønsker oss? spør Sandberg.

Sandli skriver i en sms til TV 2 at han «ikke er bekymret over hva Per Sandberg måtte mene». Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Trond Giske mener VG bør beklage saken.

«Ved å framstille saken på en helt annen måte enn det var dekning for, har VG overtrådt de presseetiske grensene, og bør beklage saken», skriver han på Facebook og kaller oppslaget urimelig.

VGs sjefredaktør Gard Steiro forsvarer publiseringen slik:

– Sakens kjerne er en bekymringsmelding. Fagforeningsleder Knut Sandli fikk tilgang til videoen fra en tillitsvalgt i sin organisasjon. Han reagerte med å skrive et brev til Arbeiderpartiets ledelse. Samtidig spredde videoen seg på nettet og i det politiske miljøet. VG vurderte at bekymringsmeldingen kombinert med Sandlis begrunnelse for å sende den, hadde offentlig interesse når det akkurat nå pågår en debatt om tilliten til den tidligere nestlederen. Sandli reagerte på Giskes dømmekraft gitt tidligere hendelser, sier Steiro til VG.

