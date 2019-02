Chelsea nektes å kjøpe spillere i to overgangsvinduer

Det er et hardt slag for London-klubben som fra før er inne i en tung periode. Chelsea vil ikke få muligheten til å forsterke sitt mannskap før tidligst sommeren 2020.

Årsaken er brudd på reglene for kjøp av mindreårige spillere, deriblant Bertrand Traoré. Klubben er også ilagt en bot på drøye fem millioner kroner.

Chelsea bekrefter på sine hjemmesider at avgjørelsen vil bli anket.

Av de 92 overgangene som er etterforsket, mener FIFA at Chelsea har brutt reglene i 29 av tilfellene.

– Utfordringen blir å holde Hazard fornøyd

– Chelsea har havnet i en situasjon de selvsagt ikke ønsket, og det var noe klubben ikke trengte nå, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

– Det er snakk om to overgangsvinduer. Tottenham har imidlertid ikke hentet mange spillere de siste årene, og som sagt, så har Barcelona klart seg greit. Så helt krise er det ikke.

– Utfordringen blir å holde Hazard fornøyd nå. For nå vil de neppe selge ham til sommeren, sier Osnes.​

Christian Pulisic vil likevel bli Chelsea-spiller før kommende sesong, ettersom den avtalen allerede er inngått.

Lånespillere kan komme tilbake

​Osnes peker også på at klubben har haugevis av spillere som er utlånt. Disse spillerne kan fortsatt spille for klubben når de eventuelt returnerer.

– De har jo mange unge spillere på utlån som kan komme tilbake, og vi har jo sett at klubber som Barcelona har klart seg greit etter et slik forbud. Men det er klart at en klubb som Chelsea gjerne ville hentet en superstjerne eller to i løpet av sommeren. Det får de ikke gjort nå, poengterer han.

– Chelsea har et spillermatriell som bør kunne klare seg greit likevel. Samtidig blir Chelsea satt tilbake i forhold til lagene foran dem på tabellen, som kan hente forsterkninger når de vil fra omtrent hvem de vil. Skulle Chelsea for eksempel trenge akutt ny keeper, så får de ikke hentet inn en ny i løpet av de neste to årene, minner han om.

Kan gi flere unggutter sjansen

Kommentatoren påpeker at det også kan komme gode ting ut av en overgangsnekt. Og klubbens velutviklede ungdomsavdeling kan nå bli enda viktigere for klubben.