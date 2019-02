Solskjær: – Ferguson er velkommen til å ta en prat med spillerne

Se Manchester United – Liverpool søndag klokken 15.00

Manchester United kan bidra til å knuse Liverpools drøm om Premier League-tittelen dersom Ole Gunnar Solskjærs menn vinner søndagens storkamp mellom rivalene på Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjær er klar over at oppgjørene mellom Manchester United og Liverpool betyr noe helt spesielt for fansen.

– Jeg har spilt en del av disse kampene selv, og vet betydningen av disse både for fansen, støtteapparatet og alle andre som er involvert. Men det er vår jobb å fokusere den energien over til prestasjoner når kampen starter på søndag. Jeg forstår at følelser er involvert, men vi må være fokusert og kontrollert, og samtidig kjempe, sa Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Men Solskjær nekter å drive såkalt «mind games» før oppgjøret mellom rivalene. Men han ønsker Sir Alex Ferguson velkommen til å ta en prat med spillerne om hva oppgjørene mot Liverpool betyr.

– Nei, jeg tror ikke Jurgen Klopp vil lese hva jeg sier, og jeg kommer ikke til å lese hva han sier. Men Ferguson er velkommen til å ta en prat med spillerne, for vi vet alle hva det betydde for ham å gå forbi Liverpool (i antall seriemesterskap, red. anm), varslet Solskjær.

– Lingard og Martial kan rekke kampen

Han tenker ikke mye på at Manchester United kan bidra til å snyte Liverpool for ligatittelen denne sesongen.

– Jeg fokuserer ikke på de andre lagene, jeg fokuserer på oss og hva vi må gjøre for å oppnå det vi ønsker. Det er tre lag som kjemper om tittelen, og det er tre lag som kjemper om fjerdeplassen, mente Solskjær.

På spørsmål om han tror Tottenham kan vinne tittelen, svarer Solskjær følgende:

– Jeg involverer meg ikke så mye i det, men kanskje kan Spurs ta tittelen, mente han.

Nordmannen bekrefter at både Anthony Martial og Jesse Lingard, som begge gikk glipp av 2-0-seieren mot Chelsea i FA-cupen på grunn av skader, trolig er tilbake mot Liverpool.

– Jeg håper at Jesse Lingard blir okay til kampen, og tror Anthony blir okay. Men de har drevet rehabilitering de to siste dagene og har ikke vært involvert på trening. Vi tror kanskje Anthony blir klar, og håper Jesse blir klar, opplyste han.