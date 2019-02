Trond Giske: Slik oppstod videoen fra dansegulvet

Ber VG beklage

Giske skriver fredag morgen at gårsdagens oppslag i VG er helt urimelig.

«VG gjengir mannens syn på hvor forferdelig min oppførsel er, en fremstilling helt i strid med realitetene», skriver han.

Han mener avisen har lagt altfor stor vekt på uttalelsene fra Sandli, ettersom Sandli ikke selv var til stede på puben.

«Jeg respekterer at det kan være ulike meninger om jeg bør bli valgt til verv. Men selv i det store trykket som er mot meg akkurat nå, må det gå noen presseetiske grenser. Ved å framstille saken på en helt annen måte enn det var dekning for, har VG overtrådt de presseetiske grensene, og bør beklage saken», skriver Giske.

VGs sjefredaktør Gard Steiro har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse fredag morgen.

Trakk seg i fjor

Samme dag som Kjersti Stenseng fikk bekymringsmeldingen fra Sandli, fikk Giske sitt første tillitsverv etter at Arbeiderpartiet i fjor konkluderte med at den tidligere nestlederen har brutt partiets interne retningslinjer om seksuell trakassering.

Arbeiderpartiets tidligere nestleder har ønsket å bli nestleder i fylkeslaget. Valgkomiteen endte med å ikke innstille Giske som nestleder, men som medlem av arbeidsutvalget og vara til landsstyret.

Giske trakk seg fra alle verv etter flere varsler om seksuell trakassering i begynnelsen av 2018. Arbeiderpartiet konkluderte med at den tidligere nestlederen hadde brutt partiets interne retningslinjer om seksuell trakassering.

Tidligere i år ble det likevel slått fast fra øverste hold i et brev at det ikke lenger var noe i veien for Giskes «fulle deltakelse» i Ap.

