Saksøker HBO etter Jackson-dokumentar

SAKSØKER: Boet til Michael Jackson saksøker HBO for en kommende dokumentar om Michael Jackson. Her er poplegenden avbildet mens han vinker til fans foran en rettssak i mars 2005. Foto: Michael A. Mariant

Boet til Michael Jackson går til søksmål mot HBO for dokumentaren om to menn som påstår at popikonet misbrukte dem som barn.