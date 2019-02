Det melder Oslo politidistrikt på Twitter. Politiet ble varslet om ranet av 17-åringen rundt klokken 01.20.

– Han har litt tidligere på natta tatt tog i retning Oslo fra Billingstad. Etter hvert har det kommet en gruppe på rundt ti yngre menn på toget, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til TV 2.

Denne gjengen skal deretter ha ranet 17-åringen og truet ham med kniv.

– To av disse har vært mest aktive og trakk frem en kniv som de truet fornærmede med. De hadde kniven tett inntil beinet hans, sier Jøkling.

Vanskelig søk

17-åringen kom fra hendelsen uten fysiske skader, men ble truet til å gi fra seg jakka han hadde på seg. Han gikk av toget på Sandvika stasjon og dro hjem før han meldte fra til politiet.

Beskrivelsen av gjerningspersonene er foreløpig ganske vag. Alle blir beskrevet som mørkhudede, og flere skal ha hatt på seg mørke klær. Alle skal ha vært rundt 18 år gamle.

Etter at 17-åringen gikk av toget har gjengen deretter tatt toget videre, og ettersom toget går videre til Lillestrøm er også Øst politidistrikt varslet i saken. Ettersom politiet ikke vet hvor de kan ha gått av, og heller ikke har en god beskrivelse av gjerningspersonene, blir søket vanskelig.

– Det er vanskelig å gjøre aktive søk i Oslo sentrum med en såpass vag beskrivelse. Patruljene ser etter om de ser en gjeng på ca. ti personer som passer beskrivelsen, sier Jøkling.

Etterlyser vitner

Like før klokken 03.30 opplyser politiet at de har avsluttet søket etter at de ikke har mottatt noen nye opplysninger i saken. De har snakket med fornærmede og oppretter anmeldelse.

Politiet har tatt kontakt med togleder for å få hentet ut video fra overvåkningskamera inne på vogna ranet skal ha skjedd.

– Vi holder alle muligheter åpne. Hvis noen tror de kan ha sett noe fra hendelsen så er vi veldig interesserte i tips, sier Jøkling.

Politiet ønsker også kontakt med passasjerer som har vært på tog L1, som hadde avgang fra Billingstad 00.43 i retning Lillestrøm, som tror de kan ha sett noe.