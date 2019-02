Politiet fikk inn melding om brannen rundt klokken 01. Brannvesenet har mannskaper på plass fra flere brannstasjoner.

Det er bygget til Bråten Bilco som står i brann.

– Det er ingen som bor i bygget, og det skal ikke ha vært noen der, sier operasjonsleder Marianne Mørch i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Rundt klokken 04 opplyser Mørch at en brannmann har blitt sendt til sykehus for å bli behandlet for røykskader, men det er ingenting som tyder på at skadene skal være alvorlige.

Det er kraftig røykutvikling på stedet, og flammene slår gjennom taket. Brannvesenet har kontroll på brannen, men det er uklart om de vil klare å redde deler av bygget.

– Skadeomfanget er betydelig. Det har vært såpass stor varme at her er det store skader, sier innsatsleder Geir Bodahl til TV 2s fotograf på stedet.

Det er uklart hvor stor verdier som har gått tapt i brannen. Det skal ikke ha vært fare for spredning til annen bebyggelse i nærheten.

Brannvesenet skriver på Twitter at husstander i området som blir berørt av røyk fra brannen, oppfordres til å holde dører og vinduer lukket.

Riksvei 35 som går forbi stedet var lenge stengt som følge av brannen, men klokken 06.20 melder politiet at ett felt er åpnet.

Saken oppdateres.