Breivik-inspirerte Christopher Paul Hasson (49) ble pågrepet i forrige uke, og hjemme hos ham ble det funnet store mengder våpen.

Torsdag ble Hasson, som har beskrevet seg selv som hvit nasjonalist, varetektsfengslet i 14 dager i Greenbelt i Maryland.

Statsadvokat Robert Hur betegner Hasson som «en innenlandsk terrorist» og mener at han planla «drap på uskyldige sivile i en skala sjelden sett» i USA.

Ifølge rettsdokumenter var 49-åringen en flittig leser av det såkalte manifestet til massedrapsdømte Anders Behring Breivik.

Liste med navn

Hjemme i Hassons bolig i Silver Spring i Maryland ble det funnet 15 våpen og over 1.000 patroner.

I en epost han hadde skrevet gikk det også fram at han håpet å få tak i biologiske våpen og «drømte om måter å drepe nesten hver eneste person på jorda».

Det ble også funnet dødslister med navn på kjente demokrater som Nancy Pelosi, Chuck Schumer og Alexandria Ocasio-Cortez, samt mediepersonligheter som CNNs Don Lemon og Chris Cuomo.

Ifølge påtalemyndigheten har Hasson i over 30 år identifisert seg som «hvit nasjonalist» og snakket varmt om voldsbruk for å etablere et raserent og hvitt hjemland i USA.

Veksthormoner

Hasson benyttet ifølge påtalemyndigheten Breiviks såkalte manifest i planleggingen av egne aksjoner, og hjemme hos ham ble det funnet store mengder steroider og veksthormoner, noe den norske massedrapsmannen hevdet å bruke for å bli «sterk, effektiv og våken».

Hasson var ifølge påtalemyndigheten også en flittig leser av det som beskrives som «prorussisk, nynazistisk og nyfascistisk litteratur».

Fra 1988 til 1993 tjenestegjorde han som marineinfanterist i det amerikanske forsvaret, og han var også soldat i nasjonalgarden i to år.

Siden 2016 har han vært ansatt i innkjøpsavdelingen til den amerikanske kystvakten, stasjonert ved hovedkvarteret i Washington.