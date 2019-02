Millionene renner inn til Bernie-kampanjen

Elizabeth Warren (69). Advokat og jusprofessor. Senator som representerer delstaten Massachusetts. Warren regnes som progressiv og liberal. Økonomisk ulikhet og vanlige folks kamp mot storkapitalen og politisk korrupsjon er hjertesaker. President Trump har en rekke ganger kalt Warren «Pocahontas» i et forsøk på å sverte henne. Årsaken er at Trump mener Warren skryter på seg en bakgrunn fra det amerikanske urfolket uten at hun har dekning for det. En DNA-test har imidlertid vist en sterk indikasjon på at det er urfolk blant hennes forfedre.

Kamala Harris (54). Jurist. Senator som representerer California. Harris regnes som en typisk progressiv liberaler med røtter i borgerrettighetsbevegelsen, og en forkjemper for skattekutt for mellomklassen. Hun er for legalisering av marihuana og motstander av dødsstraff. Harris' far er fra Jamaica, og moren er fra India.

Kirsten Gillibrand (52). Jurist. Senator som representerer New York. Har markert seg med saker som handler om likestilling og kvinners rettigheter. Gillibrand har vært en profilert kritiker av sine partifeller Bill Clinton og Al Franken på grunn av avsløringer om overgrep. Metoo-bevegelsen har gitt henne mye oppmerksomhet og hevet hennes politiske status.



Cory Booker (49). Jurist. Senator som representerer New Jersey. Booker har de siste årene jobbet mye med kriminalreform, med sier den viktigste oppgaven nå blir å samle en splittet nasjon.



Flere enn disse fire har uttalt at de vil stille som presidentkandidat, blant dem kongresskvinnen Tulsi Gabbard og Julian Castro, som er tidligere minister for boligspørsmål. Disse regnes imidlertid ikke som like sannsynlige til å vinne fram i nominasjonskampen.