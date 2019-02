– Videoen ser verre ut enn det var. Det var ikke noe mer enn en dans. Det var vi som tok kontakt med han, ikke omvendt. Det var ikke noe annet enn hyggelig tone. Vi opplevde det som uproblematisk og greit, og han gikk vel fra utestedet før vi gjorde, sier hun til NRK.

Trond Giske har ikke besvart TV 2s henvendelser torsdag kveld, men sier til NRK at han er takknemlig for kvinnens uttalelser.

– Dette stemmer med min oppfatning, og både familien min og jeg er veldig takknemlig for at kvinnene har valgt å si så tydelig ifra. Jeg håper dette fører til en diskusjon om denne typen journalistikk, sier Giske.

Danse-video​

Partisekretær Kjersti Stenseng mottok onsdag bekymringsmeldingen og videoen fra nestleder i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, Knut Sandli.

Han hadde ikke snakket med kvinnen før han sendte inn meldingen.

Videoen viser Giske dansende tett med en kvinne i 20-årene, mens han holder hånden sin på kvinnens hofteparti.

– Kjersti har fått en e-post og blitt gjort oppmerksom på en video. Utover det har hun ingen kommentar, skriver Stensengs rådgiver i en tekstmelding til TV 2.

En bekymringsmelding kan ikke sammenlignes med et varsel i rettslig forstand. Det har ingen rettslig ramme, og må betraktes som et tips til noe som bør følges opp.

– De må bare få fjernet fyren fra politikken, han har ikke noe der å gjøre, sa Sandli til TV 2 torsdag kveld.

– Temmelig uskyldig

Det som vises i videoen er ikke straffbart, og TV 2s politiske kommentator, Mathias Fischer, omtaler videoen som «uskyldig».

Han mener likevel det viser dårlig dømmekraft, og viser til at Giske nå er i en posisjon hvor han forsøker å bygge seg opp igjen.

– Denne saken er temmelig uskyldig. Det er en voksen mann som danser på et utested. Det skal ikke en stortingsrepresentant gjøre på den måten, men det ville ikke vært en så stor sak hvis det ikke var Trond Giske, sier Fischer.

Trakk seg i fjor

Samme dag som Kjersti Stenseng fikk bekymringsmeldingen fra Sandli, fikk Giske sitt første tillitsverv etter at Arbeiderpartiet i fjor konkluderte med at den tidligere nestlederen har brutt partiets interne retningslinjer om seksuell trakassering.

Arbeiderpartiets tidligere nestleder har ønsket å bli nestleder i fylkeslaget. Valgkomiteen endte med å ikke innstille Giske som nestleder, men som medlem av arbeidsutvalget og vara til landsstyret.

Giske trakk seg fra alle verv etter flere varsler om seksuell trakassering i begynnelsen av 2018. Arbeiderpartiet konkluderte med at den tidligere nestlederen hadde brutt partiets interne retningslinjer om seksuell trakassering.

Tidligere i år ble det likevel slått fast fra øverste hold i et brev at det ikke lenger var noe i veien for Giskes «fulle deltakelse» i Ap.

​

​

​