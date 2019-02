Valgkomitémedlem om Giske-video: – Jeg blir bare oppgitt

– Nei, huff, jeg blir bare oppgitt. Jeg synes det var for tidlig at Giske skulle få et fremskutt verv og at han heller skulle bygge tillit, også kommer denne videoen. Det er bare kjempetrist og unødvendig å rote seg borti dette, sier Reitan til TV 2.

Onsdag mottok partisekretær Kjersti Stenseng en bekymringsmelding om Trond Giskes oppførsel overfor en ung kvinne på et utested i Oslo natt til søndag.

Stenseng bekrefter overfor TV 2 at hun har mottatt en epost og video, men vil ikke kommentere saken ytterligere.​

Samme dag som partisekretæren fikk bekymringsmeldingen om Giske, fikk Giske sitt første tillitsverv etter at Arbeiderpartiet i fjor konkluderte med at den tidligere nestlederen har brutt partiets interne retningslinjer om seksuell trakassering.

En bekymringsmelding kan ikke sammenlignes med et varsel i rettslig forstand. Det har ingen rettslig ramme, og må betraktes som et tips til noe som bør følges opp.

Til NRK sier kvinnen i videoen at det «ser verre ut enn det var».

– Vi tok kontakt, ikke omvendt. Vi opplevde det hele som uproblematisk og greit, sier kvinnen.

Trond Giske har ikke besvart TV 2s henvendelser, men til NRK sier han følgende:

– Det kvinnene sier stemmer med min oppfatning, og både familien min og jeg er veldig takknemlig for at de har valgt å si så tydelig ifra, sier Giske til NRK.



– Håper videoen er opphauset

Reitan fra Verdal Ap kjempet imot at Giske skulle bli noe annet enn styremedlem, men gikk med på kompromisset om en plass i arbeidsutvalget.

– Hva tenker du nå om valgkomiteens innstilling?

– Forhandlinger er jo gi og ta. Jeg håper at videoen er opphauset. Jeg håper ikke Trond har vært så dum at det er noe, men samtidig har han nå satt seg i en situasjon der han er sårbar. Når du har slike beskyldninger på deg tidligere så skal du tenke deg om, sier Reitan.

OPPHAUSET: Trine Reitan håper videoen er opphauset Foto: Verdal kommune

– Jeg synes han er en flink politiker, men han har dummet seg ut tidligere og burde visst bedre nå, legger hun til.

– Skal ikke Giske få være på bar og danse?