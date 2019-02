Chelsea lekte med Malmö: – Herlig for sårede fans

Se scoringene i vinduet øverst!

Ikke bare var seier kjærkomment etter en rekke svake resultater, men også til tider vakkert angrepsspill i andre omgang.

Det mener TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller.

– Det er herlig for sårende fans og en manager som har slitt med å overbevise dem, sa Stamsø-Møller fra kommentatorboksen etter at Ross Barkley satte inn 2-0 med et vakkert frispark.

Målscorer Olivier Giroud forklarer at resultatet gjorde godt for selvtilliten.

– Vi var sterke defensivt og besluttsomme på topp. Det var en god kveld, sier den franske veteranen til BT Sport.

Maurizio Sarri mener laget hans slet voldsomt den første halvtimen, så litt bedre, før det var «veldig bra» etter scoringen. På pressekonferansen etter kampen ble han konfrontert med angivelig piping blant fansen da han satte innpå playmakeren Jorginho, som har måttet tåle mye kritikk den siste tiden.

– De første 30 minuttene forstod vi hvorfor Jorginho er viktig for laget vårt. Vi hadde vansker med å spille oss ut av vår halvdel, og Jorginho gjorde det lettere. Jeg håper fansen vår forstår at han er veldig viktig, sier Sarri, ifølge Football London.

Tung førsteomgang

Det var langt mellom høydepunktene for Chelsea-fansen i første omgang. Foruten en César Azplicueta-flikk og et Ross Barkley-skudd fra 20 meter, var aldri Malmö-keeper Johan Dahlin i nærheten av å bli truet.

Da lagene gikk til pause, var det antydning til piping blant hjemmesupporterne.

Ti minutter ut i andre omgang fikk endelig frustrerte Chelsea-fans noe å juble for.

N'Golo Kanté brøt ballbanen på midtbanen. Franskmannen fosset fremover, og slo ballen ut til venstre. Willian la ballen inn i feltet med sin første berøring, og fant Olivier Giroud. Kraftspissen fikk en enkel jobb i å løpe ballen i mål – sitt andre i dobbeltoppgjøret mot Uwe Röslers lag.

– Sånt fansen liker å se

Deretter var det mer fart i London-lagets angrepsspill. Minutter senere satte Ross Barkley ballen i mål, men scoringen ble korrekt annullert for offside.

Uansett var det oppløftende takter fra et Chelsea-mannskap som totaldominerte andre omgang.

– Nå er det fine Chelsea-angrep. Det er sånt den kravstore fansen på Stamford Bridge liker å se, sa Stamsø-Møller.

Kvarteret før slutt ble den kompromissløse midtstopperen Rasmus Bengtsson utvist. Malmö-spilleren fikk sitt andre gule da han klippet ned en Emerson Palmieri i voldsomme klyv på vei fremover.