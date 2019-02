– Først satt vi på stua og hørte sirener, sier Stian Slørdahl til TV 2.

Han bor like ved Vår Frelsers gravlund i Haugesund, og var hjemme tirsdag ettermiddag.

– Plutselig var det utrolig mye politi og ambulansefolk nede på gravplassen like utenfor her, sier han.

Slørdahl har utsikt fra terrassen ut mot gravplassen.

– Jeg så det var en som gikk rundt der, og så plutselig var han lagt i bakken. Vi så at politiet holdt ham lenge fast i grusen på stien før de tok ham med seg, sier han.

Funnet skadd

Tirsdag ettermiddag, ved 16-30-tiden, ble en kvinne i 60-årene funnet livstruende skadd ved gravlunden.

Den skadde kvinnen var Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67). Hun bor egentlig i Bærum, men var på gravlunden for å legge ned blomster ved en familiegrav.

Natt til onsdag døde hun.

NÆRMESTE NABO: Stian Slørdahl bor rett ved gravlunden. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Stian forteller at han hørte at den siktede mannen skrek, og at mannen fortsatte å skrike lenge etter at han var pågrepet.

– Det var ikke normal utestemme, det var et skrik som gjorde at jeg reiste meg fra sofaen. Skrikene kom åpenbart fra en person som ikke hadde det noe bra, sier han.

PÅGREPET: På stien holder en politimann siktede nede. Samtidig står en ambulanse og venter. Bildet tok Stian Slørdahl fra terrassen sin. Foto: Stian Slørdahl / Privat

Psykisk syk

Den drapssiktede er tidligere straffedømt 22 ganger. Han ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

Det ble også besluttet at han skal undersøkes av en lege, som skal vurdere om han skal til en institusjon eller i fengsel.

– Min klient har forklart seg svært usammenhengende, han fremstår som svært psykisk syk, sa mannens forsvarer gjennom mange år Erik Lea til TV 2 etter at det første avhøret av siktede var gjennomført onsdag.

Etter at mannen var pågrepet kom politiet på døra til familien Slørdahl.

– De kikket på tomta og gikk gjennom alle eiendommene her, sier han.

Naboen legger ikke skjul på at det som skjedde var svært skremmende.

– Det er uvirkelig når noe sånt først skjer. Vi vil jo helst ha det sånn at dørene kan stå ulåst og at barna kan få leke rundt uten at man trenger være redde, sier han.