Arsenal - BATE Borisov 3-0 (3-1)​

​Se sammendrag i videovinduet øverst!



Arsenal hadde presset på seg etter å ha tapt den første kampen i Hviterussland 0-1, men i returoppgjøret på Emirates kjørte vertene over BATE Borisov og vant 3-0.

Et selvmål av Zakhar Volkov, samt to hodestøt av Shkodran Mustafi og Sokratis Papastathopoulos sørget for at Arsenal tok seg videre til åttedelsfinalen i Euorpaligaen med 3-1 sammenlagt over hviterusserne.

– Vi startet godt og ønsket å angripe. Mange sjanser ble skapt og målene kom på dødballer, som er noe vi jobber med. Det er godt det betaler seg, sier Mustafi.

Arsenal-manager Unai Emery startet for øvrig med Mesut Özil for bare andre gang i år. Tyskeren spilte hele kampen.

Et skår i gleden var imidlertid at midtstopper Laurent Koscielny måtte ut med det som så ut til å være en skade i leggen.

– Jeg håper ikke det er alvorlig. Han smilte da han ble byttet ut, sier Mustafi.

Arsenal stormet ut av startblokkene og satte gjestene under et stort press. Allerede i fjerde spilleminutt måtte BATE kapitulere. Pierre-Emerick Aubameyangs innlegg ble for mye å håndtere for Zakhar Volkov, som satte ballen i eget nett til 1-0 for Arsenal.

Bare fem minutter senere kunne imidlertid BATE utlignet, men Stephan Lichsteiner reddet avslutningen fra Stanislaw Drahun på streken.

Hjemmelaget tok foten av gasspedalen etter 1-0-scoringen, men kveldens andre mål kom drøyt fem minutter før pause da Shkordan Mustafi headet inn hjørnesparket fra Granit Xhaka.

I starten av andreomgang skapte Arsenal flere gode målsjanser, men det måtte et hjørnespark til etter en times spill. BATE-keeper Dzyanis Scherbitski bommet i sitt forsøk på å avverge innlegget til Xhaka, og bak den 22 år gamle målvakten var innbytter Sokratis til å heade inn 3-0-målet.

Arsenal nærmest eide ballen mot slutten av kampen og kontrollerte inn 3-0.