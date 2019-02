Lagmannsretten dømte moren til Angelica (13) til åtte måneders betinget fengsel for grov mishandling i nære relasjoner, noe som betyr at hun slipper å sone i fengsel.

Nå anker statsadvokaten straffeutmålingen inn til Høyesterett fordi han mener dommen er for mild.

– Barns rettsikkerhet viktig

– Lagmannsretten legger utelukkende vekt på det som er formildende. Vi mener signalet til almenheten og barns rettsikkerhet er alt for lite vektlagt, sier aktor Arne Dymbe til TV 2.

Moren ble dømt til tre års fengsel i tingretten etter at Angelica ble funnet død av avmagring.



Mens Lagmannsretten ga henne åtte måneders betinget fengsel for grov mishandling i nære relasjoner, fordi hun unnlot å tilkalle helsehjelp til datteren som led av anoreksi. Hun ble ikke dømt for å ha hensatt datteren i hjelpeløs tilstand. Retten la stor vekt på formildende omstendigheter.

Hadde eneavsvar for syk datter

Blant annet at moren har hatt eneansvar for en meget krevende anorektisk datter, noe som kan ha påvirket hennes rasjonalitet. Og at det beskrives et symbiotisk forhold mellom de to, som har gjort det vanskelig for moren å ta styringen foreldre må ha i en kritisk situasjon.

– Denne saken dreier seg om handlinger med dødelig utgang. Almenheten må se at man straffer strengt i forhold til unnlatelse av helsemessig oppfølging av barn. Dette er viktig for barns rettsikkerhet, sier Arne Dymbe og fortsetter:

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Pedersen, Terje

– Strafferammen for det hun er funnet skyldig i er 15 år. Da framstår det som en stor kontrast at det gis en betinget dom.