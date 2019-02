Ole Gunnar Solskjær var Liverpool-supporter da han vokste opp.



Når TV 2 møter United-manageren før storkampen søndag og spør om tilknytningen til Liverpools supporterklubb, svarer Solskjær iskaldt.

– Du lærer så lenge du lever. Du skjønner hvor feil du tok.

– Er du helt sikker på det?

– Mhm, sier Solskjær uten å utdype.

​ Meldte seg aldri ut

Pål Christian Møller er formann for Liverpools skandinaviske supporterklubb. Han husker at Solskjær betalte medlemskontigent før han ble solgt fra Molde til Manchester United sommeren 1996.

– Han var jo skikkelig Liverpool-supporter. Var medlem i flere år. Han meldte seg ikke ut, selv om han ble spiller for United, men så fornyet han heller ikke kontigenten riktignok, sier Møller.

Solskjær-effekten for begge klubber

I redaksjonslokalene til united.no i Bergen fryder daglig leder Bernt Hjørnevik over at medlemmene renner inn med Solskjær som sjef på Old Trafford. Siden managerbyttet har det kommet inn medlemmer 2989 nye medlemmer.

– Vi har akkurat passert 41.000 medlemmer, sier den daglige lederen.

Men også Liverpool har økt tilsvarende i samme periode og er størst i Norge.

– Vi har 47.415 medlemmer. Det er omtrent én prosent av Norges befolkning. Hvis du ser 100 mennesker så er en av de medlem. Ikke bare supporter av Liverpool, men faktisk betalende medlem av supporterklubben. Vi har rundt 3000 nye medlemmer i Liverpools supporterklubb etter at United fikk norsk manager, sier Møller og flirer.

Livstidsmedlem i United.no

Den norske supporterklubben til United har tatt grep for at Solskjærs medlemskap i erkerivalen ikke skal være det eneste som er oppført.

– Solskjær er livstidsmedlem hos oss, sier Hjørnevik.

– Uten å ha meldt seg inn selv?

– Han har på en måte fått det i gave fra supporterklubben, så han har det medlemskapet til han dør.

Selv om Solskjær har gjort det han kan for å distansere seg fra Liverpool siden han debuterte for United for 22 år siden er likevel Liverpools norske supporterklubb klar om han ønsker seg en retur.

– Han kan gjerne melde seg inn igjen på nytt. Han kan gjerne komme tilbake, det er helt greit det, sier Møller.

