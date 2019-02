Arbeiderpartiet har mottatt bekymringsmelding om Giske

Partikontoret har fått tilsendt en video av Giske, som TV 2 har sett.

Den viser Giske dansende tett med en kvinne i 20-årene, mens han holder hånden sin på kvinnens hofteparti.

Videoen er fra 02-tiden natt til søndag på utestedet Bar Vulkan i Oslo, og sprer seg nå i sosiale medier.

– Kjersti har fått en e-post og blitt gjort oppmerksom på en video. Utover det har hun ingen kommentar, skriver Stensengs rådgiver i en tekstmelding til TV 2.

TV 2 har gjentatte ganger spurt Stenseng om hvordan de nå vil håndtere meldingen.

VG har snakket med kvinnen.

– Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra, sier hun til avisen.

Det var ikke kvinnen selv som kontaktet Kjersti Stenseng.

Det er nestleder i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, Knut Sandli, som har sendt inn bekymringsmeldingen.

En bekymringsmelding kan ikke sammenlignes med et varsel i rettslig forstand. Det har ingen rettslig ramme, og må betraktes som et tips til noe som bør følges opp.



Forbannet

– De må bare få fjernet fyren fra politikken, han har ikke noe der å gjøre, sier han til TV 2.

Han forteller han fikk se videoen på tirsdag.

– Jeg fikk se videoen på tirsdag i lunsjen, og ble forbanna. Det var en av våre tillitsvalgte som viste meg den, jeg kjenner ikke kvinnen som var i videoen, sir han.

Kvinnen på videoen er medlem i Fagforbundet, ifølge VG.

– Jeg gikk og tenkte en dag, omtrent, før jeg fant ut hva jeg burde gjøre. Det måtte sies fra om, sånn kan man ikke oppføre seg. Det er på tide at norske menn tar tak og gjør noe med dette. Det var min plikt å si fra, sier Sandli til TV 2.

Trond Giske har ikke besvart TV 2s henvendelser.

VG publiserer e-posten han sendte til Stenseng:

«I går fikk jeg se en dypt foruroligende videosnutt. Den viste Trond Giske, åpenbart beruset, i ferd med å beføle en ung kvinne på et utested i Oslo. Denne skal ha blitt filmet natt til søndag denne uken. Som mangeårig tillitsvalgt i en stor fagforening som nå skal inn i en valgkamp, finner jeg en slik oppførsel uforenlig med arbeiderbevegelsens verdier. Hadde dette vært et engangstilfelle ville jeg nok ikke reagert så sterkt på dette, men jeg er klar over at dette er en type opptreden som har pågått i en årrekke. Når han nå i tillegg blir innstilt til å sitte i landsstyret for Arbeiderpartiet, må jeg si at det vil svekke våre muligheter til å kunne stille opp for partiet slik vi vanligvis pleier å gjøre», skriver Sandli i e-posten til partisekretæren.​