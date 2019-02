Øksemannen sa han var fra politiet, satte seg i fremmed bil og kjørte til kirkegården

PÅTALEANSVARLIG: Politiadvokat Thor Buberg under fengslingsmøtet torsdag. Der ble 48-åringen varetektsfengslet i fire uker. (Foto: Kenneth Fossheim / TV 2)

Han sier imidlertid at politiet nå har en klar oppfatning av hendelsesforløpet.

Buberg ønsker ikke å si hva politiet mener var drapsvåpenet, men han bekrefter at det ble funnet en øks på kirkegården. Den lå like i nærheten av der 48-åringen ble pågrepet.

Den foreløpige obduksjonsrapporten foreligger neppe før tidlig i neste uke. Den vil trolig gi et endelig svar på hva som var dødsårsaken.

PÅGREPET: Her blir den siktede pågrepet av politiet. Foto: Privat/Stian Slørdahl

Skulle legge ned blomster

Torsdag kveld har enkelte kommet til åstedet på Vår Frelsers Gravlund for å legge ned blomster til minne om Bjørg Marie Skeisvoll Hereid. Hun la selv ned blomster på en familiegrav da hun ble angrepet, ifølge bistandsadvokaten.

Hun kommer opprinnelig fra Karmøy, men de siste 40 årene har hun bodd og jobbet på ulike skoler i Asker og Bærum. Hereid ble nylig pensjonist. Hun og ektemannen oppholdt seg i huset deres i Haugesund da drapet skjedde, opplyser bistandsadvokat Benedicte Storhaug.

67-åringen var sammen med hunden sin da hun ble angrepet. Hereid etterlater seg ektemannen og deres to voksne barn. Familien ber gjennom politiet om respekt for at de ønsker ro til å bearbeide sorgen.

BISTANDSADVOKAT: Benecite Storhaug representerer familien til avdøde Bjørg Marie Skeisvoll Hereid. (Foto: Kenneth Fossheim / TV 2)

Domfelt 22 ganger

Klokken 13 torsdag ble den drapssiktede 48-åringen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll. Retten mener det vil være en fare at siktede vil begå ny kriminalitet og slette bevis dersom han løslates. Dommeren viste blant annet til at han er domfelt 22 ganger tidligere.

Retten krever også at mannen blir vurdert av en sakkyndig psykiater. Mannen selv at han ønsker en plass på psykiatrisk institusjon, ifølge forsvarer Knut Magnus Haavik

KREVER INNLEGGELSE: Knut Magnus Haavik møtte som siktedes forsvarer i fengslingsmøtet torsdag. Han mener at klienten ikke bør sone varetektsperioden i fengsel, men at han må overføres til en psykiatrisk institusjon. (Foto: Kenneth Fossheim / TV 2)

Det vil neppe bli gjennomført nye vitneavhør med siktede denne uka. Til det er helsetilstanden hans for dårlig. Under tirsdagens avhør svarte han usammenhengende og lite konkret på politiets spørsmål. Han har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.