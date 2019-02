I Vietnams hovedstad Hanoi har befolkningen latt seg inspirere av to uforutsette stilikon. I forkant av det store toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jong-Un i Vietnam neste uke, tilbyr en frisør gratis hårklipp til de som vil se ut som presidenten og diktatoren.



Ønsker velkommen



Frisøren Le Tuan Dung sier han ville gjøre noe spesielt for å markere det store toppmøtet.



– Hanoi er en fredsby. Når Donald Trump og Kim Jong-Un bestemmer seg for å komme hit for å snakke om fred, synes jeg vi burde vise at folk fra Hanoi ønsker dem velkommen.



Overrasket over responsen



Frisøren påpeker at han bare gjorde dette for gøy, men er overrasket over den positive responsen.

En av kundene i den lille frisørsalongen er den 66 år gamle taxisjåføren Le Phuc Hai. Han venter tålmodig på at det svarte håret hans skal blekes til å ligne USAs president, men sier at hårsveisen ikke blir langvarig.

– Jeg liker Donald Trumps sveis veldig godt, den ser bra ut og passer alderen min. Frisøren sier han vil fjerne fargen etter toppmøtet, så jeg er ikke redd for den sterke oransje fargen, sier Hai til nyhetsbyrået Reuters.

I en stol like ved sitter også en liten kopi av Nord-Koreas leder. Niåringen To Gia Huy sier han ville vise hvor engasjert han er over Kim Jong-Uns ankomst til Hanoi.

– Mange sier jeg ser ut som Kim Jong Un, spesielt når jeg har denne frisyren, sier han.

Møtet mellom Donald Trump og Kim Jong-Un skal foregå 27. og 28. februar i Vietnams hovedstad Hanoi. På det første toppmøtet i fjor undertegnet de en avtale om at landene skal arbeide for full atomnedrustning på Korea-halvøya.