«Kongen av reseptfrie potensmidler. Perfekt for deg som ønsker å få den opp», sto det på eskene i butikken som lå på Grünerløkka i Oslo.

Midlene ble markedsført som både lovlige og «naturlige» alternativer til reseptbelagte potensmidler, som Viagra.

Torsdag måtte eieren av butikken møte i Oslo tingrett, anklaget for å ha solgt reseptbelagte legemidler.

– Politiet mener å kunne bevise at mannen har omsatt potensmidler for minst 100.000 kroner, sier aktor i saken, politiadvokat Eivind Kluge, til TV 2.

Mange av betalingen er gjort på Vipps. Politiet baserer tallet på utskrifter fra mannens bankkonto.

I tillegg står han tiltalt for å blant annet ha brutt Bokføringsloven, for å ha oppbevart ulovlige dopingmidler, og for å ha fraktet et for stort kvantum smertestillende benzodiazepiner inn i Norge.

«Litt ekstra krydder»

I 2015 mottok Mattilsynet flere bekymrinsgsmeldinger om en butikk på Grünerløkka i Oslo. Tipserne reagerte på at det ble solgt det de trodde var reseptbelagte potensmidler, helt åpenlyst.

Matilsynet gjennomførte et tilsyn i butikken. Der fant de flere poser med potenspiller av merket Kamagra, som inneholder virkemiddelet Sildenafil.

Under navn som Potens 24 og Potens 24 Super, hadde eieren av butikken laget et eget merke med piller mot impotens. Pillene importerte han fra Thailand, der man får kjøpt de reseptfritt.

Potenspillene ble også solgt på butikkens nettside. Den tiltalte mannen laget etikettene som var festet på pakkene selv. Her reklamerte han med at det var «langt på vei det samme som Viagra» og «det perfekte valg for den som ønsker litt krydder i sexlivet».

VEDVARENDE EREKSJON: På butikkens hjemmeside ble det reklamert for at pillene hjalp brukerne med å kontrollere sædavgangen.

Potensmidler selges kun på resept i Norge. Det mest kjente er Viagra, som inneholder Sildenafil, og som blir skrevet ut til pasienter med erektil dysfunksjon.

Sildenafil har flere alvorlige bivirkninger, og skal ikke tas av personer som har hjerte- eller leverproblemer, som nylig har hatt slag eller hjerteanfall, eller som har hatt blodtrykksfall.

Enkelte kombinasjoner med andre piller kan også føre til farlig blodtrykksfall. Virkemiddelet er derfor strengt reseptbelagt.

Ønsker samfunsstraff

Mannen erkjente å ha solgt potensmidlene, og at det godt kunne tenkes at han omsatte for minst 100.000 kroner.

Han erkjente totalt fem av seks tiltalepunkter.

Aktor la ned påstand om 60 dagers fengsel. 46-åringen ba retten om å bli dømt til samfunnstraff.

Mannen selv og hans forsvarer ønsker ikke å kommentere saken.

– Han ønsker ikke oppmerksomhet rundt dette, sier hans forsvarer Ida de Vibe til TV 2.