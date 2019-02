Tvillingabortlegen truet på livet

– Redder liv

Overlegen sier til TV 2 at han er klar over at jobben han gjør vekker sterke følelser hos noen. Men han sier at det er viktig å huske på at det å foreta fosterreduksjon, også redder liv.

– Alternativet kunne vært at kvinnen aborterte begge fostrene. I stedet går den gravide hjem med ett friskt barn i magen, sier han.

STERKE FØLELSER: Salvesen har 30 års erfaring som gynekolog og fødselslege. Han har møtt tusenvis av kvinner som står overfor store og vanskelige valg.

Salvesen sier det er utenkelig å la ekstreme krefter stoppe ham fra å informere offentligheten, eller å avslutte arbeidet med tvilling-aborter.

– Jeg synes det er helt uakseptabelt at noen skal prøve å true meg til å slutte å gjøre fosterreduksjoner. Det er lovlige inngrep som St. Olavs hospital er satt til å gjøre for hele Norge.

– Hvis legene skal bli redde for å gjøre jobben sin, så kan ikke kvinner få utført dette inngrepet i Norge og da må de jo reise til utlandet. Jeg synes det er helt uakseptabelt at noen skal trues til ikke å gjøre jobben sin, sier Salvesen.

Lovendring

Abortspørsmålet er blitt høstens mest betente tema etter at KrF gikk inn i regjering og fikk gjennomslag for å fremme lovforslag som innskrenker dagens praksis med fosterreduksjon.

I regjeringserklæringen fra Granavollen heter det at «regjeringen vil fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Utover dette gjøres det ikke endringer i abortloven».

– Fosterreduksjon skal ikke lenger være selvbestemt. Det skal innvilges etter nemndbehandling, sa helseminister Bent Høie (H), tirsdag. Han er dermed på linje med overlege i Trondheim på dette spørsmålet.

Lovforslaget skal på høring, men den utvidede Solberg-regjeringen har flertall i Stortinget, og regjeringen står samlet bak formuleringen i lovforslaget.