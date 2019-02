Alaa og Noor ble bombet hver dag i Syria – så kom redningen via uventet hold

Noor og Alaa nærmest svever over leke-apparatene i sitt nye nabolag i Istanbul. Føttene flyr som trommestikker, de er høyt og lavt og midt imellom. Plutselig forsvinner de ut av synet, men latteren avslører hvor de er.

– Tit-tit, her er vi!, hoier de, når de dukker opp igjen med hodene stikkende opp fra gjemmestedet.

Enorme kontraster

Alaa (9) er ikke i tvil om hva som er best med deres nye hjemland.

– Vi kan være ute! Og vi får gå på skolen. Vi har fått mange venner der, både tyrkiske og syriske, sier hun.

Noor og Alaa er ivrige brukere av lekeplassen i sitt nye nabolag i Istanbul. Foto: TV 2

Noor skvetter litt av et fly som passerer over oss. Hun sier hun fremdeles er redd for lyden. Men her er flyene fullstappet med turister, ikke med tønnebomber.

– I Syria ble vi bombet hver dag. Vi måtte gjemme oss i kjelleren hele tiden, sier Noor.

Lillesøsteren stemmer i:

– Vi var redde, veldig redde. Mange barn ble drept, og mange andre mistet foreldrene sine.

Twitret fra bomberegnet

For å vise omverdenen hvor ille det var i Øst-Ghouta, begynte jentene å twitre. TV 2 tok da kontakt med familien, og fikk tillatelse fra foreldrene til å fortelle deres historie.

Øst-Ghouta ble beleiret av regimestyrkene i 2013. Knapt noe mat eller medisiner slapp inn til de rundt 400 000 sivile i området. Beleiringen og bombardementet varte i hele fem år. Til slutt klarte regimet, hjulpet av russiske jagerfly, å bombe opprørerne til overgivelse.

Måtte spise gress

Moren til søstrene forteller om den dramatiske tiden.

– Jentene gråt hele tiden og sa at de var sultne. Mannen min var ute hele dagen og lette etter mat, men som regel var det umulig å finne noe. Han kom gjerne hjem med kun gress og kanskje noe persillerot. Vi kokte det. Men jentene klarte ikke å spise mye av det. Det var helt forferdelig å ikke kunne hjelpe dem, sier Shams.

Shams er ikke hennes virkelige navn. Hun og mannen ønsker å være anonyme. Også Noor og Alaa bruker forkortelser for sine egentlige navn.

– Vi har fremdeles mye familie igjen i Syria. Vi frykter for hva som kan skje med dem siden vi kritiserer diktatoren Bashar al-Assad. Han er livsfarlig, en kriminell, sier Shams. Hun forteller at hun gjerne skulle fått familien over til dem i Tyrkia, men grensene er stengt. Kun et fåtall flyktninger med helt særskilte behov slipper inn.

– Twitringen bidro til redningen

Familien tror jentenes twitring bidro til at de slapp gjennom nåløyet.

– En dag tok tyrkiske Røde halvmåne kontakt og sa de skulle evakuere oss til Tyrkia. Vi kunne knapt tro det! Vi er dem og tyrkiske myndigheter evig takknemlige.