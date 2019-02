Spår morsom toppkamp: – Denne matchen kan bli helt avgjørende

Søndag møtes Englands to mestvinnende lag når Manchester United tar imot Liverpool. På Anfield i desember ble det til tider enveiskjøring fra Liverpool, noe som viste seg å bli spikeren i kista for José Mourinho og starten på eventyret for Ole Gunnar Solskjær. TV 2s eksperter tror på en intens match på Old Trafford på lørdag.

– Dette blir gøy! United er i bra slag, og Liverpool kjemper om tittelen. Jeg tror det blir en mye morsommere kamp enn det har vært de siste årene, sier TV 2-ekspert Erik Huseklepp.

Huseklepp får støtte av ekspertkollega Erik Thorstvedt.

– Det er en av sesongens største matcher. Det er alltid en stor match, uansett sesong, men nå handler det om at Liverpool kan vinne hele greia, og det har de ikke gjort på 28 år. Dette er en svær match som kan bli helt avgjørende for hvem som tar tittelen.

Viktig for United-fansen at Liverpool ikke vinner

Selv om Liverpools fremste konkurrent om tittelen er Uniteds byrival City, håper mange United-supporterne de lyseblå tar tittelene foran de røde fra Merseyside. Thorstvedt mener det er helt logisk.

– Det er jo en historisk greie. Det er de to som er de to store erkerivalene. Det virker kanskje litt spesielt at United-fansen heller vil at City skal vinne enn Liverpool, men det er ting som går langt tilbake som gjør at det er sånn. City-rivaleriseringen er nyere, så rivaleriseringen med Liverpool stikker nok dypere.

Ryan Giggs innrømmer at han helst vil se City løfte trofeet hvis han må velge mellom de to rivalene.

– Det er vanskelig. De siste 25 årene har vi sakte tatt igjen Liverpool. Vi vil jo ikke at de skal ta oss igjen. Det er på grunn av historien at man helst vil at City vinner, og ikke Liverpool.

– Samtidig er City i samme by som oss, så det er vanskelig. Man forandrer mening hver dag. Det er verst mulig scenario, og aller helst håper jeg Tottenham tar igjen begge og vinner. Men måtte jeg velge, hadde jeg foretrukket City foran Liverpool, sier TV 2-eksperten.

– De kan gå en sesong med kun ett tap og likevel ikke vinne

Liverpool har hatt en imponerende sesong, og har kun tapt én ligakamp denne sesongen, mot City på Etihad. De er for øyeblikket likt med City på toppen av Premier League-tabellen, men Manchester-laget er foran på målforskjell, dog med en kamp mer spilt.

– Liverpool er et strålende lag, men med den lengselen de har etter et ligatrofé kommer også en proposjonal frykt. Du skal ikke så mange år tilbake før alt lå til rette. Så gikk det bokstavelig talt på tryne, sier Thorstvedt.