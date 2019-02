SISTE: Torsdag ettermiddag ble den drapssiktede mannen varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

I et rolig boligområde i utkanten av Haugesund sentrum har den nå drapssiktede 48-åringen bodd i en årrekke.

Området består først og fremst av eneboliger, og det bor mange barnefamilier der.

Den drapssiktede, som er uføretrygdet og har slitt med rusmisbruk i mange år, har vært kjent for naboene.

– Det har vært flere episoder med ham i nabolaget, forteller en nabo, som ønsker å være anonym.

En gang ble siktede stanset av politiet mens han bar på et luftvåpen ved en barneskole i nabolaget. Dette mens flere barn var i nærheten.

– Vi har flere gangene holdt ungene inne og låst døra når han har vært ute, sier naboen.

– Skjønte det

En annen nabo forteller at det sto flere politibiler utenfor huset til siktede ved 16.30-tiden tirsdag.

Dette var bare noen minutter etter at den skadde kvinne ble funnet ved Vår Frelsers gravlund i byen.

Naboen synes det er forferdelig at det nå har skjedd et drap i Haugesund.

– Det er helt forferdelig. Det at kvinnen bare var på besøk her og var et tilfeldig offer gjør det jo enda verre, sier naboen.

Siktede har i avhør ikke knyttet seg til hendelsen.

– Han forklarer seg svært usammenhengende og virker psykisk syk, sa mannens forsvarer Erik Lea til TV 2 etter et politiavhør onsdag.

Torsdag ble han varetektsfengslet i fire uker.

Retten mener det er fare for bevisforspillelse, da mannen er dømt 22 ganger tidligere, og har også bedt om en legeundersøkelse av ham for å se om han må innlegges på sykehus.

Mye politi

En tredje nabo sier han ikke har lagt merke til siktede som person, men at det har vært mye politi rundt adressen.

– En gang var det 10-15 politifolk som tok seg inn i boligen. Og historien om da han ble skutt av politiet i 1998 snakkes det jo en del om, sier vedkommende.

I 1998 ble siktede skutt i mageregionen av politiet, da de forsøkte å pågripe ham hjemme hos seg selv. Mannen rettet da en hagle mot politiet, som hadde bevæpnet seg fordi de visste han kunne være utagerende.

Torsdag ble det kjent at det var Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67) som ble drept i Haugesund tirsdag ettermiddag.

– De pårørende er i dyp, dyp sorg etter en brutal og svært tragisk hendelse, sier familiens bistandsadvokat Benedicte Storhaug til TV 2.

67-åringen er bosatt i Bærum, men tilbrakte mye tid i Haugesund, der familien hadde et hus.

Ektemannen var også i Haugesund tirsdag, da drapet skjedde.

Hereid var på gravlunden for å legge ned blomster ved en grav der flere av hennes familiemedlemmer er gravlagt. Hun var alene, men hadde med seg hunden sin da angrepet skjedde.