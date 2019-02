– Jeg har en forventning om at metoo skal bli et veiskille i politikken og eget parti. Vi mener det burde gått mer enn ett år hvis Metoo skal bli et veiskille, sier Moflag.

Trond Giske skriver i en sms til TV 2 at han ikke ønsker å kommentere uttalelsene fra partifellene.

SE VIDEO: Støre trodde i 2018 at metoo kunne bli en vinnersak for Ap

Tidligere i år ble det slått fast fra øverste hold i et brev at det ikke lenger var noe i veien for Giskes «fulle deltakelse» i Ap. Giske uttalte i etterkant av partiledelsens konklusjon at han så frem til å «gå fullt inn i arbeidet i stortingsgruppa, på grasrota i parti og fagbevegelse rundt om i landet og i Trøndelag».

Etter at valgkomiteens møte ble avsluttet onsdag, sa Giske at han gledet seg til å ta fatt på arbeidet i Trøndelag Ap. Partileder Jonas Gahr Støre sa til TV 2 onsdag at han synes det var bra valgkomiteen landet på en enstemmig innstilling.

– Jeg skjønner det er engasjement i denne saken, og det gjør ikke alvoret i de sakene vi behandlet i fjor noe mindre, sa Støre.

