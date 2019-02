Kirkegårds-drapet:

Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67) drept da hun la ned blomster ved grav

DREPT: Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67) var bosatt i Bærum, men vokste opp på Karmøy. Hun pensjonerte seg fra jobben som lærer for to måneder siden. Foto: Privat