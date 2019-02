​ Se Arsenal – BATE på TV 2 Zebra og TV 2 Sumo kl. 18.10

Etter å ha ledet Arsenal i 22 år, ble Arsene Wenger som kjent erstattet av Unai Emery foran årets sesong.

​Se hvordan Arsenal ble slått i den første kampen mot BATE øverst!

Men så langt har Unai Emery ikke lyktes med å lede Arsenal til den suksessen fansen hadde håpet på.

– Unai Emery er under et veldig stort press, for det skulle jo bli så mye bedre enn under Wenger, men nå er det fullstendig status quo. De har hatt en fryktelig tung periode i Premier League, og har røket ut av både ligacupen og FA-cupen, sier TV 2-kommentator Peder Mørtvedt til TV 2 Sporten.

– Europaligaen blir svært viktig for Arsenal

I den første kampen mot BATE Borisov tapte Arsenal 0-1.

Europaligaen er dermed den siste muligheten for Arsenal til å sikre seg et trofé denne sesongen.

– Det er klart at man forventer at Arsenal vil gjøre sitt ytterste for å snu 0-1 fra sin første kamp i Hviterussland. Den kampen ble imidlertid spilt på en potetåker av en bane, og var en veldig spesiell fotballkamp. De møtte faktisk BATE i fjor også, og da vant Arsenal 6-0 på hjemmebane, så Arsenal kommer til kampen for å snu dette, poengterer Peder Mørtvedt.

Unai Emery vant som kjent Europaligaen tre ganger som trener for Sevilla.

– Han har vunnet Europaligaen tre år på rad med Sevilla, og Europaligaen gir jo en gratisplass til Champions League neste sesong. Det er klart at Europaligaen derfor blir svært viktig for Arsenal, ettersom det blir et ordentlig bikkjeslagsmål om fjerdeplassen i Premier League nå som også Manchester United er der oppe, mener Mørtvedt.

– Skal klare til å skape nok uansett

Alexandre Lacazette så rødt i den første kampen mot BATE og går glipp av returkampen på Emirates.

– Han er en veldig viktig spiller for Arsenal med sin kreativitet og spisskompetanse. Men uansett så har Arsenal gode nok angripere til å skape nok til at BATE ikke blir det siste hinderet for Arsenal i Europaligaen denne sesongen, slår Mørtvedt bestemt fast.

