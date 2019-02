Etter å ha tatt over for José Mourinho i desember i fjor har Ole Gunnar Solskjær ledet Manchester United til 25 poeng på ni ligakamper som vikarierende manager på Old Trafford.

Dersom Manchester United vinner eller spiller uavgjort mot Liverpool på søndag vil Solskjær sette en ny rekord for antall poeng på de ti første kampene som manager for en Premier Leauge-klubb.

Tidligere Chelsea-manager Guus Hiddink har den foreløpige rekorden etter å ha ledet London-klubben til 25 poeng på sine ti første kamper som manager tilbake i 2009.

– Litt av noen fotspor

Den nederlandske treneren ledet Chelsea til åtte seire, uavgjort mot Everton og tap mot Tottenham på sine første ti kamper da han var vikariende manager på Stamford Bridge.

– Det er jo litt av noen fotspor Solskjær tråkker i hvis han klarer å gjenskape noe av det Hiddink klarte i Chelsea, sier TV 2-ekspert Mina Finstad Berg om Solskjærs mulige rekord.

– Det setter Solskjærs resultater i en kontekst med tanke på hva andre managere har fått til, poengterer hun.

TV 2-kommentator Endre Olav Osnes blir mektig imponert om Solskjær tar rekorden.

– Det er ekstraordinært hvis han klarer det. Det vil gi gjenklang på hele kontinentet. Man tar ikke den rekorden bare ved å la spillerne uttrykke seg selv og spille med et smil rundt munnen. Solskjær kan nok mer fotball og har en større ballast mange påpeker, slår Osnes fast.

Solskjær fikk en pangstart som manager for Manchester United med 5-1-seier mot Cardiff, før både Huddersfield og Bournemouth ble slått på Old Trafford.

Seier etter seier

Manchester United fulgte opp med å slå Newcastle og Tottenham på bortebane, deretter ble det seier mot Brighton, før Solskjærs seiersrekke ble brutt etter at oppgjøret mot Burnley endte 2-2 på Old Trafford.

Men Solskjærs menn slo tilbake med seire mot Leicester og Fulham, og dermed har nordmannen ledet klubben til 25 poeng på sine ni første kamper.

Seier eller uavgjort mot Liverpool i gigantduellen på Old Trafford førstkommende søndag vil sikre Solskjær rekorden.