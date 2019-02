Meldingen kom til politiet fra en person som var ute og luftet hunden sin, opplyser politiadvokat Børge Bertelsen i Troms politidistrikt til TV 2.

– Vi fikk melding i 7-tiden etter at en kvinne ble funnet i veikanten. Foreløpig er det ikke noe som tilsier at det skal ha skjedd noe kriminelt, sier Bertelsen.

Politiet har ikke formelt identifisert kvinnen, men har en formening om hvem det kan være. De jobber med å varsle de pårørende til en kvinnen i begynnelsen av 50-årene, som er hjemmehørende i Harstad.

– Bakgrunnen for at dødsfallet etterforskes som mistenkelig, er at kvinnen er funnet utendørs, og at vi ikke har noen umiddelbar forklaring på hva som har skjedd, sier politiadvokaten til TV 2.

Politiet har sikret åstedet, der krimteknikere har begynt sitt arbeid. Det foretas også en rundspørring i området.