Saken inngår i Vest politidistrikts «Dark Room»-kompleks.

Moren til de to små barna ble pågrepet etter en aksjon fra filippinsk politi høsten 2017, skriver NRK, som først omtalte dommen.

Tre år i forveien hadde hun tvunget sin tre år gamle datter til å utføre seksuelle handlinger mot sin tre måneder gamle lillebror, etter ordre fra en norsk mann som satt bak PC-skjermen i Hordaland.

Anker dommen

Den 23 sider lange tiltalen mot mannen inneholdt 178 punkter, der flertallet var knyttet til overgrep mot barn, ifølge NRK.

Totalt fant påtalemyndigheten bevis for at 61 av overgrepene mannen bestilte, faktisk ble gjennomført.

– Han er skuffet over å bli domfelt for ting han mener han ikke har gjort, og deler av dommen vil bli anket, sier hans forsvarer Torbjørn Sognefest til TV 2.

Nærmere 200.000 chattemeldinger sendt mellom 2011 og 2016 var blant politiets viktigste beviser i saken som ble avsluttet i Bergen tingrett for snart tre måneder siden.

Ba om forvaring

Da saken begynte i retten, nektet den 48 år gamle mannen, som er tidligere lokalpolitiker i Arbeiderpartiet, straffskyld for de mest vesentlige delene av tiltalen. Han gjorde ifølge Bergens Tidende et stort poeng av at alt som foregikk, var simulert, noe han kalte «fake overgrep».

Statsadvokaten Magne Kvamme Sylta, på sin side, kalte overgrepene en massiv og kynisk utnyttelse av barn i fattigdom. Han ba derfor om 21 års forvaring for mannen, som i tingretten er frikjent for tiltalepunktet om menneskehandel.

– Han er fornøyd med at påtalemyndigheten ikke fikk medhold i lovens strengeste straff, og at han ikke er dømt til forvaring, sier Sognefest.

TV 2 er ikke kjent med om statsadvokaten vil anke dommen.