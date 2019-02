De fremmøtte på Wanda Metropolitano fikk servert en klassiker av en Champions League-kamp da Atlético Madrid bekjempet Cristiano Ronaldo og Juventus med en knallsterk 2-0-seier.

Ikke første gang

Vertene hadde allerede fått et straffespark trukket tilbake og en scoring annullert etter at dommeren brukte VAR. Derfor var scoringen José Giménez med på å utløse mye følelser hos Atlético-trener Diego Simeone.

Den eksentriske argentineren snudde seg mot tribunen og tok et skikkelig tak rundt sine edlere deler.

– Jeg gjorde det som spiller da Lazio spilte mot Bologna, og jeg gjorde det igjen for å vise fansen at vi har baller. Det var ikke rettet mot det andre laget, jeg var vendt mot våre egne supportere, sier Simeone til Sky Italia ifølge Football Italia.

– Det kom fra hjertet

På pressekonferansen etter kampen poengterte Simeone at det krevde "baller" å starte med Diego Costa, som akkurat er kommet tilbake etter et langt skadeavbrekk, og Koke, som spilte sin første kamp på én måned onsdag kveld. Og at det var grunnen til at han feiret som han gjorde.

Likevel erkjenner Simeone at det kan oppfattes som støtende for noen.

– Jeg må innrømme at det ikke er en fin gest, men jeg følte at jeg måtte gjøre det. Det var en vanskelig kamp, vi kjempet så hardt, og Diego Costa jobbet virkelig hardt selv om han ikke var 100 prosent i form. Jeg måtte vise hva jeg følte.

– Jeg kan bare si unnskyld om noen ble støtt av det, men det kom fra hjertet.

2-0-seieren har sikret Atlético et strålende utgangspunkt før returkampen i Torino. Simeone, som nylig signerte ny kontrakt, ledet klubben til finalen i Champions League i 2016. Da ble det tap for erkerivalen Real Madrid etter straffesparkkonkurranse.

Skulle Atlético ta seg til finalen denne sesongen, vil det skje på egen hjemmebane. Finalen går nemlig av stabelen på Wanda Metropolitano 1. juni.