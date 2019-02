De to personene ble funnet like ved en skole i Upplands-Bro, som ligger nord for Stockholm. En mistenkt er så langt pågrepet i saken, melder Expressen.

Politiet fikk melding om skyteepisoden klokken 00.24 natt til torsdag. Flere personer ringte og sa at de hadde hørt skudd bli avfyrt.

– Det var sikkert 10-15 skudd totalt. Først hørte jeg to, og noen minutter senere titalls skudd til. Så kom ambulansehelikopteret og masse politi, sier et vitne til Aftonbladet.

De to drepte personene ble funnet med et par hundre meters mellomrom. Den ene personen ble funnet like ved skolen. Det ble forsøkt gjenopplivning, men livet stod ikke til å redde.

Den andre drepte ble funnet noen meter unna etter at det ble gjennomført søk med hunder. Politiet jobber nå med å få identifisert de avdøde og få varslet pårørende.

Svensk politi har åpnet drapsetterforskning, og etterlyser tips om personer eller kjøretøy som kan knyttes til dobbeltdrapet. Åstedet er sperret av, og det undersøkes om det finnes overvåkningskamera i området.

Personen som nå er pågrepet, ble arrestert etter at han kom tilbake til åstedet.

– Han kom til plassen og oppførte seg slik at det kunne tyde på at han hadde noe med skytingen å gjøre, sier pressetalsperson Kjell Lindgren i politiet.