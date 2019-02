Løytnant Christopher Paul Hasson ble pågrepet i forrige uke, mistenkt for å ha planlagt et større angrep mot sivile, melder flere amerikanske medier.

– Siktede har til hensikt å drepe uskyldige sivile i en skala sjelden sett i dette landet, sa statsadvokat Robert Hur onsdag.

Løytnanten har jobbet hos den amerikanske kystvakten siden 2016, og tjenestegjorde i marinen og nasjonalgarden på 80- og 90-tallet.

Hasson er en selverklært hvit nasjonalist, og skal ha vært besatt av fascisme og nynazisme.

Han skal ha ønsket å etablere «ett hvitt hjemland», og drømte også om måter å «drepe nesten alle mennesker på jorda», ifølge rettsdokumentene.

Drapsliste

I rettsdokumentene kommer det fram at han sannsynligvis er inspirert av Utøya-terroristen Anders Behring Breivik, og at han studerte hans 1500-siders manifest nøye under planleggingen av sine egne angrep.

I sitt manifest la Breivik fram hvordan han planla sine angrep, hvorav Hasson skal ha kopiert flere punkter.

I likhet med Breivik skal Hasson ha tatt steroider og andre narkotikum under forberedelsene. Det ble funnet mer enn 30 ampuller med veksthormoner hjemme hos Hasson, og han hadde bestilt mer enn 4200 piller med Tramadol siden 2016.

I manifestet anbefalte Breivik også at man utviklet en egen liste med mål. I dokumenter beslaglagt hjemme hos Hasson kommer det fram at han hadde utviklet en egen drapsliste over de siste ukene.

NARKOTIKA: Denne kofferten med flere lukkede Tramadol-flasker ble beslaglagt hjemme hos Hasson. Foto: Handout

Der blir flere mediehus og profiler blant demokratene nevnt som terrormål. Nancy Pelosi, demokratenes leder i Representantenes hus, og Chuck Schumer, demokratenes leder i Senatet, er blant annet nevnt.

På denne drapslisten hadde Hasson også navngitt flere prominente journalister, deriblant CNNs Don Lemon og Chris Cuomo.

Planlagt over lang tid

Det ble også beslaglagt store mengder våpen og ammunisjon hjemme hos Hasson. Myndighetene mener våpnene og ammunisjonen ble kjøpt inn for å brukes i disse angrepene.

I rettsdokumentene legges det ikke fram en spesifikk dato for når disse angrepene skulle gjennomføres, men myndighetene mener at han har kjøpt inn våpen for disse planene siden 2017, og muligens lenger.

Hasson ble i utgangspunktet arrestert for ulovlig besittelse av narkotika og våpen, men påtalemyndigheten sier at dette kun er «toppen av isfjellet».